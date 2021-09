Vredesverdrag, drinkhoorn en Schepenzaal Kampen opgenomen in Canon van Nederland

De Canon van Nederland? Voor mensen die het niets zegt een uitleg. De Canon van Nederland is een overzicht van vijftig belangrijke personen, voorwerpen en gebeurtenissen in ons land. Samen laten die vensters het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Nederland zien. Hunebedden, Erasmus, de VOC en WIC, slavernij, de twee Wereldoorlogen, Annie M. G. Schmidt en het Oranjegevoel zijn een aantal van die vensters.

Een ander venster is De Hanze. En in dat venster worden nu drie Kamper sleutelstukken opgenomen. De Schepenzaal uit 1545, de drinkhoorn van het Kamper Sint Anna- of Rijnschippersgilde (1369) en het vredesverdrag van Stralsund uit 1370 om precies te zijn. Burgemeester Koelewijn van Kampen neemt vandaag het bijbehorende convenant-schildje in ontvangst.

De stukken

De Schepenzaal is één van de weinige authentieke bestuurs- en rechtszalen uit de Hanzetijd. Tot het midden van de zestiende eeuw levert de handel in het Hanzegebied Kampen veel rijkdommen op, voor de stad én sommige inwoners. Het interieur van het Raadhuis brandt in 1543 helemaal uit, maar wordt daarna herbouwd in modieuze renaissancestijl.

Schepenzaal in Kampen (Foto: Vulkers Fotografie)

De drinkhoorn van het Kamper Sint Anna- of Rijnschippersgilde uit 1369 is het oudst bekende zilveren gildestuk van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. De hoort staat op zilveren roofvogelklauwen en heeft aan het uiteinde een indrukwekkend hondenkop die de tong uitsteekt. Alsof de hond zegt: klaar voor de jacht op goede handel. Een teken van welvaart, mach en daadkracht van de kooplieden dus.

De drinkbeker van het Sint Anna- of Rijnschippersgilde (Foto: Stadsmuseum Kampen, bewerking RTV Oost)

De vrede van Stralsund werd in 1370 getekend en Kampen speelde een grote rol in dat akkoord. De Deense koning Waldemar IV probeerde in die tijd zijn invloed in het Oostzeegebied te vergroten, waardoor de Hanzesteden zich bedreigd voelen: ze verklaren de koning de oorlog.

Kampen speelt tijdens de jarenlange strijd een belangrijke rol en voert samen met de Duitse stad Stralsund de vredesonderhandelingen. Een exemplaar van het vredesverdrag ligt in het stadsarchief van de stad, in het Stedelijk Museum in Kampen is een afbeelding ervan te zien. Het origineel is namelijk te kwetsbaar om te tonen.