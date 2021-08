Dagboek van pastoor Theo Egberts van Glanerbrug beschrijft op indringende wijze laatste oorlogsjaar

In het boek 'Kapelaan in oorlogstijd, dagboek van Theo Egberts' is te lezen hoe kapelaan Egberts samen met de in Twente geboren en getogen kapelaan Bernard Koopmans, naar Twente gaat om eten te vragen voor de gaarkeukens in Utrecht. Het is aan de vrijgevigheid van de Twentenaren te danken dat er tonnen voedsel op transport gaan.

Toen in 1945 duidelijk werd dat men de IJssel niet meer over kon werd de situatie voor Utrechtse kinderen onhoudbaar. De kapelaan slaagde er met zijn mede-kapelaan in om ruim driehonderd kinderen in Twente onder te brengen.

Emoties spatten er vanaf

Vanaf november 1944 begint Egberts met zijn dagboek omdat hij vermoed dat het laatste jaar van de oorlog is aangebroken. Hij doet dat om zich later te kunnen herinneren hoe de stemming tijdens het laatste oorlogsjaar is. Het wordt een dagboek vol met leed, hoop en avontuur.

"Wat mij trof was het beeldende taalgebruik dat hij gebruikt, de emoties spatten er van af. Maar ook omdat het zo'n enorm breed verhaal is. Het beschrijft de oorlog werkelijk in al zijn facetten", zegt schrijfster Van Hees. Het dagboek is door Van Hees aangevuld met toelichtende verhalen en een portret van pastoor Theo Egberts (1906-1975).

De vondst

De wens van Theo Egberts om in Twente te werken kwam in 1962 uit toen hij benoemd werd als pastoor in Glanerbrug. Egberts is vooruitstrevend en voert als pastoor in Glanerbrug vernieuwingen door. In 1975 overlijdt Egberts.

Tijdens een opruimactie in de parochie in oktober 2001 vinden wijlen Antoon Visschedijk en Theo Kamphuis een archiefmap met oude landkaarten en krantenartikelen. Bijna was het mapje in de prullenmand beland. Maar toen ze beter keken vonden ze zestig vergeelde velletjes papier, aan twee zijden van boven tot onder vol getypt. Aan de handgeschreven correcties herkenden ze het handschrift van pastoor Egberts en beseften ze dat dit bewaard moest blijven.

Handelsreizigers

Wanneer je het dagboek leest zie je alle ellende in de Tweede Wereldoorlog voor je. Overvolle huiskamers, het gebrek aan eten, brandstof en medicijnen. Maar ook de wanhoop wordt beschreven, zoals de rijen met huilende kinderen bij de gaarkeukens. De geestelijken komen nauwelijks meer aan pastorale zorg toe. "We zijn handelsreizigers geworden en geen kapelaans meer", schrijft Egberts daarover.

Het dagboek beschrijft daarnaast ook de spannende tochten die Egberts en zijn kompanen meemaken. Hij verhaalt over de ontmoetingen waarbij hij steevast vermeld daar waar het om een niet-katholiek gaat. Hij prijst de Twentse humor en gezellige avonden en is dankbaar en onder de indruk van de vrijgevigheid van de tukkers.

Nieuwsgierig

Van Hees heeft het dagboek integraal overgenomen. "Ik heb het wel redactioneel bewerkt en verdiepende verhalen bijgemaakt. En ik werd natuurlijk ontzettend nieuwsgierig wie die Theo Egberts nu werkelijk was. Dan ga je zoeken en pulken en kom je in heel Nederland terecht en vind je prachtige verhalen en bronnen", zegt de schrijfster.

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede reikte onlangs het eerste exemplaar van het boek uit aan schrijfster Christa van Hees.