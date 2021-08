Heeten gaat 2000 jaar terug in de tijd met Germanenkamer

Dit zwijntje werd in Heeten gevonden en is een van de sporen van de handelscontacten tussen Romeinen en Germanen (Foto: Harry Hol)

Salland is een attractie rijker. In het Kulturhus Trefpunt in Heeten is een Germanenkamer ingericht, waar je tweeduizend jaar terug gaat in de tijd. Toen woonden er al mensen in Heeten en de Heetenaren van 2000 jaar geleden waren (ook) vakmensen. Er werd toen op een geavanceerde manier ijzer geproduceerd in Heeten.

Het is een belangrijk stuk geschiedenis dat niet verloren mag gaan, dachten de initiatiefnemers voor de Germanenkamer. “We vonden het belachelijk,” zegt Harry Oosterhuis. “We kwamen er tijdens een lezing van archeoloog Bert Terlouw achter dat wetenschappers in Engeland meer wisten van de Germaanse geschiedenis in Heeten, dan de bewoners zelf.”

Prompt werd de stichting Germanen werd opgericht en na drie jaar plannen, subsidie zoeken en uitvoeren is nu dus de Germanenkamer ingericht in het Kulturhus. “Het is niet gewoon een museum,” zegt Oosterhuis. “We hebben veel interactieve elementen, zoals aanraakschermen waar je diverse voorwerpen in 3D kunt bekijken en ronddraaien. En er is een speurtocht voor de kinderen die met een speciaal vergrootglas naar geheimen kunnen zoeken in de kamer.”

Oer en ijzer

Vooral staat het verhaal rond Heeten en zijn vroege bewoners centraal. Een verhaal dat draait om ‘oer’. “Oer is roest en aarde,” vertelt Janneke Zuyderwyk. Ze is archeoloog en toont zaterdag hoe vroeger ijzer uit de moerasaarde gewonnen werd. “Ze groeven putten waar ze vuur in stookten. Dat vuur werd tot hoge temperatuur gebracht zodat het afval en het ijzer gescheiden werden. Zo ontstond ijzer van zeer hoge kwaliteit.”

Die hoge temperatuur werd bereikt doordat de Germanen houtskool gebruikten. Dit kan namelijk veel heter worden dan gewoon hout, wel 1100 graden. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer vervuiling er uit het erts wordt gehaald.

Wandelen

Behalve de interactieve Germanenkamer, is er een wandel- en fietsroute opgezet die de bezoeker langs de plekken leidt waar diverse archeologische vondsten werden ontdekt. Dankzij een boekje en ‘belevingsborden’ moet de geschiedenis zo tot leven komen. Oosterhuis: “Op de belevingsborden staan QR codes. Als je die scant met je mobiele telefoon, krijg je allerlei informatie te zien over de plek en wat er allemaal gevonden is.”