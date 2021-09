De slimme zorgbril brengt rust en tijdwinst in verpleeghuis

"We gaan zo weer even naar je been kijken, Mieke". Verpleegkundige Hetty Plat van de Meenthehof in Steenwijk moet de hardnekkige beenwond van mevrouw Steenbeek verzorgen. Die is het wel gewend en doet zelf al haar schoenen en kousen uit. Dit dagelijkse karweitje is eigenlijk de taak van de gespecialiseerde wondverpleegkundige Sandra van Oosten, maar die is in Giethoorn aan het werk. Met hulp van de zorgbril is ze er toch bij.

"Wel wennen"

"Ik heb wel meer licht nodig", zegt Sandra via een microfoon in de bril tegen Hetty. Als alle gordijnen open zijn kan de behandeling beginnen. "Het is echt wel wennen", vertelt Sandra terwijl ze op haar smartphone meekijkt met wat er in Steenwijk gebeurt. "Ik kan het niet zelf voelen, dus ik moet ook wel vertrouwen op de ervaring van de verpleegkundige. We moeten daar goed in samenwerken. Maar het levert wel veel tijdwinst op, ik kan meer patiënten per dag zien en ik kan ook snel reageren. Binnen een paar minuten kan ik al even meekijken."

Maar de zorgbril bespaart niet alleen tijd, Hetty ziet dat het ook de zorg op de afdeling ten goede komt. "De grote winst is rust. Er komen minder nieuwe gezichten over de vloer bij de bewoners, dat geeft anders vaak onrust bij mensen met dementie."

"Ik leg altijd wel uit dat er iemand meekijkt, maar dat hebben ze vaak niet eens in de gaten. Het klinkt onpersoonlijk, technologie in de zorg, maar op deze manier is er juist meer tijd voor de bewoners, en kan je in alle rust iemand verzorgen."

Wondverpleegkundige Sandra van Oosten kijkt op haar telefoon mee (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Het gaat de goede kant op met de wond van mevrouw Steenbeek, concluderen beide verpleegkundigen. "Ik denk dat we wel naar om de dag uitspoelen kunnen", adviseert Sandra, "het ziet er zo mooi uit." Als de wond weer netjes is verbonden gaat de zorgbril af en kan mevrouw Steenbeek weer aan de arm van Hetty naar de koffiekamer.

"Als ik toch twijfels heb of als je ziet dat een wond achteruit gaat, dan ga ik natuurlijk nog steeds zelf even kijken. Maar dit werkt heel goed, ik zit niet meer de halve dag in de auto van de ene naar de andere locatie."

Volop mogelijkheden

Zorggroep Oude en Nieuwe Land wil de inzet van de zorgbril verder uitbreiden op de verschillende woonlocaties en in de thuiszorg. Ook een psycholoog zou bijvoorbeeld kunnen meekijken, vertelt Hetty. "Mensen met dementie kunnen in paniek raken, of ander onbegrepen gedrag laten zien. Als de psycholoog dan de volgende dag langskomt is het gedrag vaak weer heel anders. Nu kan iemand direct meekijken met de verzorgende op de afdeling, en tips geven, zonder zelf extra onrust t veroorzaken."

Het personeel wordt geschoold om de zorgbril ook op andere momenten in te zetten, vertelt Hetty. "Ik ben als verpleegkundige niet overal tegelijk. Stel, een bewoner is gevallen, dan kan de verzorgende op de afdeling mij direct inschakelen om even mee te kijken en kunnen wel snel een diagnose stellen. Misschien is er iets gebroken, of heeft de cliënt een beroerte gehad, dat soort dingen wil je zo snel mogelijk weten en de zorgbril helpt daarbij."

Meer technologie

Technologie is niet meer weg te denken uit de zorg. Het is ook noodzakelijk, ziet projectleider zorgtechnologie Hendrika van Dijk van Oude en Nieuwe Land. "Er komen steeds meer mensen die zorg nodig hebben bij, en minder mensen die het werk kunnen doen. We moeten efficiënt met middelen en mensen omgaan. Daarom hebben we echt slimme hulpmiddelen nodig om de zorg te kunnen volhouden."

zorgrobotje Tessa in de vorm van een bloempot (Foto: zorggroep Oude en Nieuwe Land)

De zorggroep zoekt naar technologische hulpmiddelen die passen bij de cliënten, vertelt Hendrika. "We noemen het slimme zorg, de techniek staat in dienst van de zorg en niet omgekeerd. Natuurlijk moet het de medewerkers ontlasten, maar niet ten koste van persoonlijke zorg en aandacht."

De zorggroep loopt voorop bij de inzet van technologie, vertelt Hendrika. "Er kan steeds meer, maar belangrijkste is dat het echt helpend is voor onze cliënten en bewoners. Dan pas zetten we het ook in. Ons zorgrobotje Tessa bijvoorbeeld, helpt mensen op een vriendelijke manier de dag door, herinnert ze aan medicijnen of wanneer er bezoek komt. Zo voelen ze zich zelfredzamer, en houden de regie over hun leven."