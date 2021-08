Voormalig profrenner Harmeling rijdt monstertocht voor goede doel: ‘Ik wil voor hen niet afgaan’

“Ik doe dit voor kinderen, jongeren en volwassenen voor wie bewegen geen vanzelfsprekendheid is. Om hen te helpen na hun revalidatie”, legt Harmeling uit. “Ik vind dat iedereen mee moet kunnen doen in de maatschappij. Een beperking mag daar geen belemmering voor zijn. Het is een label dat mensen op krijgen gedrukt, terwijl ze veel meer kunnen dan mensen denken.”

'Revalideren, dat is pas topsport'

De monstertocht van Harmeling vraagt speciale voorbereiding. In totaal is hij er al zo’n anderhalf jaar mee bezig. “Ik kan natuurlijk wel een stukje fietsen”, lacht de winnaar van de derde etappe van de Tour de France van 1992. “Ik weet niet of ik 72 uur zonder slaap kan, ik slaap wel een paar uurtjes. Maar ik wil een ding heel erg duidelijk maken: revalideren, dat is pas topsport. Daarmee vergeleken is wat ik ga doen een lachertje.”

Wie mee wil fietsen met Harmeling kan zich aanmelden voor één van de veertien etappes waarin de tocht verdeeld is. “Als revalidanten net op de handbike zitten, kunnen ze de eerste tien kilometer meefietsen. Dan rijden we een aangepast tempo en word je onder begeleiding weer terug gebracht.”

Rob Harmeling fietst 1200 kilometer voor het goede doel (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

“Iedereen die een tempo van 25 tot 30 kilometer kan volhouden, mag één etappe meerijden.” Wie mee wil fietsen, kan zich vooraf aanmelden via www.gelukinbeweging.nl .

Zenuwen

Over een kleine vier weken begint Harmeling aan de 1.200 kilometer lange tocht. Is hij er klaar voor? “Ik moet nog een paar kleine dingetjes doen. Een paar trainingen nog. Ik heb nog een kleine blessure, daar word ik aan geholpen. Ik maak me er niet al te druk om, maar ik merk dat weer een beetje die Tour-de-France-renner word. Vlak voor de Tour kreeg ik ook altijd kleine kwaaltjes. Dat heb ik nu ook. Zenuwen”, lacht Harmeling.

“Rob is zenuwachtig, omdat ik het echt heel belangrijk vind waarvoor ik het doe. Iemand in een rolstoel kan niet zomaar een café binnen. Die kan niet zomaar een winkel binnen vanwege een drempel. Die mensen hebben duizend drempels per dag, waar ik heel makkelijk overheen stap. Alles kost hen meer energie. Voor hen wil ik het volbrengen, zij hebben een steuntje nodig. Ik wil voor hen niet afgaan.”