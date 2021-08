Antje was IT-er en is nu natuurboerin: "Je moet overal verstand van hebben"

Antje Kingma uit Hoonhorst woonde in een gewoon rijtjeshuis en werkte als IT-er in de computerwereld. Maar nu werkt, leeft en woont ze op een boerderij met zoogkoeien, vier varkens en loopeenden om slakken te verwijderen. Ook mogen gasten op de camping zelf uit de moestuin oogsten. "Je moet overal verstand van hebben", vertelt Kingma.

"Mijn ouders waren van huis uit geen boeren. Zij hadden het als een melkveebedrijf gekocht en toen zij met pensioen gingen, hebben wij de boerderij overgenomen. Veel mensen denken dat je dan niet echt hoeft te betalen, omdat het van je ouders 'krijgt'. Maar alles wordt getaxeerd en je moet gewoon een eerlijke prijs betalen. En ook de belasting wil graag geld ontvangen. Dus zo eenvoudig is dat niet."

Zelfvoorzienend

"Wij streven naar een zelfvoorzienend erf, maar we hebben geen geitenwollen sokken aan. Onze Dexter zoogkoeien zijn onze grasmaaiers. Zij leveren kalfjes die na twee jaar als vlees verkocht worden of ook als zoogkoe gaan fungeren. De vier varkens leveren ook iets op, omdat we elk jaar een workshop geven waarbij de gasten leren hoe ze het varken tot vlees kunnen verwerken. En de dieren zijn tevens onze natuurbeheerders."

Altijd achteraf

Kingma stapte in een wereld die ze niet kende. Ze heeft zich dan ook enorm verbaasd over hoe de overheid met boeren omgaat. "Toen ik net begon, kregen we een brief van de overheid. Daarin stond dat er een half jaar geleden een regel was veranderd en dat ik vanaf dat moment daar aan had moeten voldoen. Ik wist niet wat me overkwam, ik was niet op de hoogte gebracht dat die regel was aangepast."

Ze vervolgt: "En zo gaat het echt. Als boer krijg je achteraf te horen wat de nieuwe regels zijn, in plaats van dat ze dat een aantal jaren vooruit zouden melden. Daarom is er zoveel onzekerheid bij boeren en worden ze moe van de politiek. Het staat zo los van de werkelijkheid. De boerderij heeft een cyclus van tenminste een jaar. Wij kunnen niet gisteren een nieuwe regel naleven. Er moet een langetermijnvisie aan vastzitten."

Schouten

Kingma heeft dan geen idee wat demissionair minister Schouten van Landbouw en Natuur wil. "Maar het maakt mij ook niks uit wat ze wil. De politiek heeft geen toekomstvisie, het is altijd ad hoc. Ook mijn buurboeren, die heel anders boeren dan ik, willen weten hoe."

Volgens Kingma worden boeren jarenlang in onzekerheid gehouden. "Er lijkt gewoon geen toekomstvisie te liggen. Als ze dat nou eerst eens duidelijk maken. En laat de boer zelf bepalen hoe ze het uitvoeren, want elk bedrijf is anders en zal het op een andere manier inpassen."

Het hele interview met Antje kan je hier luisteren.