Evenementenbaas Jan van Ingen overleden: 'Een man van zijn woord'

Van Ingen werd in 1948 geboren in Nijmegen en had een voorliefde voor entertainment. In de jaren '70 richt hij zijn eigen bedrijf op, VIP Events. Hij organiseert bedrijfsfeesten en exclusieve entertainmentshows. Hij valt op in de sector en komt al snel bekend te staan als een vakman. Hij houdt zich aan afspraken en verstaat zijn vak. Bedrijven werken graag met hem samen en ook artiesten willen graag voor hem optreden.

"Altijd aan het werk, maar vooral vader"

Van Ingen trouwt met zangeres Marga Bult. Zij is op dat moment onderdeel van de meidengroep Babe en Van Ingen is haar manager. De twee krijgen drie kinderen. Ondanks dat Jan veel werkt, is hij volgens Marga bovenal vader: "Hij was altijd bezig, altijd druk. Met het bedrijf en ook met de optredens zelf. Maar als het nodig was, dan was Jan thuis." Ook in zijn rol als vader heeft hij oog voor entertainment: "Jan was echt van de tradities. Dat heeft hij de kinderen echt bijgebracht. Dan versierde hij met Pasen de hele tuin. En met Sinterklaas zorgde hij ook voor een hele show. Na al die jaren zijn die tradities altijd gebleven".

Jan van Ingen met zijn drie kinderen (Foto: Facebook/ Marga Bult)

Vriendschappelijke scheiding

Ondanks dat Van Ingen en Bult het goed hebben, besluiten ze na een huwelijk van ruim dertig jaar toch uit elkaar te gaan. "We gingen onze eigen weg. Gelukkig bleven we wel gewoon vrienden en spraken elkaar nog geregeld. Er was zeker geen haat en nijd." In de periode na het huwelijk maken Marga en Jan een afspraak. "We spraken af, dat mocht één van ons iets overkomen en er was niemand anders, dan zouden we er voor elkaar zijn. Dus toen Jan 1,5 jaar geleden ziek werd, stond ik er."

De man die 'always in control' was, moest ineens alles uit handen geven Marga Bult, ex-vrouw Jan van Ingen

In juni kreeg Van Ingen te horen dat hij niet lang meer te leven had. "Artsen gaven hem nog twee maand. Dat is uiteindelijk vijf weken geworden. Ik was in het buitenland toen hij het te horen kreeg. Ik ben direct in de auto gestapt en naar Nederland gereden. De laatste twee weken hebben de kinderen en ik hem thuis verzorgd. Dat vond hij wel moeilijk, de man die 'always in control' was, moest ineens alles uit handen geven. Gelukkig is het precies gegaan zoals hij het wilde."

Jan van Ingen en Marga Bult tijdens een gala-avond (Foto: Facebook/ Marga Bult)

'Gaat niet om mij'

Voor veel mensen komt het overlijden van Jan van Ingen als een totale verrassing. Velen wisten niet eens dat hij ziek was. Bult vertelt dat Van Ingen zijn ziekbed bewust in kleine kring hield. "Jan zorgde altijd voor anderen. Voor de artiesten én het personeel. Toen hij ziek werd, hoefde dat ook niet naar buiten. Hij vond dat niet nodig, want het ging immers niet om hem."

Bult denkt met trots terug aan de ruim dertig jaar dat ze met Van Ingen getrouwd was. "We hebben zulke mooie dingen gedaan. Jan was altijd bezig en ontzettend creatief. Vijfentwintig jaar lang verzorgde hij de zomershows in de Efteling, hij regelde de liveoptredens bij de Nijmeegse Vierdaagse-feesten. En bij RTV Oost stond hij mede aan de wieg van de tv-uitzendingen en werkte mee aan programma's als 'Altijd maar draaien'. Hij was ook mijn manager en heeft ervoor gezorgd dat mijn carrière van de grond kwam."

"Een echte vakman met verstand van zaken"

"Een woord van Jan was meer waard dan een handtekening", herinnert Aloys Buijs hem. De zoon van Jaap Buijs en huidig manager van onder anderen Jan Smit verblijft momenteel in België. Hij schrikt hoorbaar van het nieuws over het overlijden van Van Ingen. "Het was een vakman, die wist wat hij deed. Mijn vader zei altijd, als Jan het regelt, dan is het tot in de puntjes verzorgd. En zo was het."

Een man die ook veel met Van Ingen heeft samengewerkt, is presentator en entertainer Willie Oosterhuis. Ze kwamen elkaar geregeld tegen bij RTV Oost. "Ik zie hem nog zitten, in de kantine van Oost naast Marga. Altijd rustig, altijd vriendelijk. Hij heeft eigenhandig de entertainmentsector in ons land op de kop gezet. Door het zakelijk aan te pakken en het te professionaliseren. Hij zorgde goed voor zijn artiesten en regelde alles. Dankzij hem hadden we een goede boterham."

"Zo heren, dat wordt een mooie avond."

Na enig nadenken herinnert Oosterhuis zich een optreden van twintig jaar geleden in Hoofddorp. Van Ingen leverde een aantal artiesten, onder wie zanger André Hazes sr. "Ik mocht de avond presenteren en deelde een kleedkamer met Hazes. Van Ingen, als altijd dienstbaar aan de artiesten, liet een blad bier in onze kleedkamer bezorgen. Een biertje drinken met Hazes, dat leek me wel wat. Maar voor ik er erg in had, sloeg André alle twaalf glazen achterover. Jan kwam binnen, zag de lege glazen en zei droog: 'Zo heren, dat wordt een mooie avond.' En dat werd het."

Jan van Ingen wordt komende week in besloten kring begraven. Na afloop is er een openbare condoleancebijeenkomst in Stadstheater De Bond in Oldenzaal.