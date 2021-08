Dahliacreatie te water in Vollenhove: "Badeendjes moeten drijven"

Vanwege corona is de keuze gemaakt om 'op safe' te spelen. Een grote optocht met tienduizend man publiek, dat zat er ook dit jaar niet in. Met het Dahliafestival is het vandaag toch feest in het stadje. Van vanmiddag twaalf tot vanavond acht uur zijn maximaal 9,5 duizend bezoekers welkom om de kunstwerken te komen bewonderen. Daarnaast zijn er de hele dag optreden en is er een foodtruckfestival. Dit alles op een afgesloten terrein.

Grote uitdaging

Door de aanpassingen hoeven de wagens niet meer door de smalle straten van Vollenhove te maneuvreren en dat opent weer andere deuren. Wagenbouwgroep Nameless ging aan de slag met een ontwerp dat vorig jaar eigenlijk al gebouwd had moeten worden. Voorzitter Jeroen Santbergen: ''Dat ging dus niet door. We maakten er een herziende versie van, waarbij we heel anders konden denken. Op een gegeven moment kwamen we op het idee van badeendjes in het water.''

Voor het eerst in de geschiedenis van Corso Vollenhove is er een drijvende creatie te zien. ''Best spannend en een grote uitdaging. We noemen het dan ook eerder een gondel dan een wagen. Gisteravond hebben we het voor de eerste keer getest. Dat ging niet helemaal goed: een eendje lag meteen verkeerd om in het water. We hebben nog snel wat aanpassingen gedaan.'' Ondertussen werd er stevig doorgeprikt: 145.000 dahlia's zijn er gebruikt.

De hele ochtend is er hard gewerkt aan het opbouwen van de wagen (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

'Volgend jaar weer rijden'

Van wagenbouwers tot organisatie, iedereen is trots dat er met z'n allen zo'n alternatief evenement is neergezet. Jeroen: "Het zorgt voor een corsogevoel. Er zijn dahlia's, er is publiek, er is gezelligheid. Maar volgend jaar gaan we gewoon weer rijden!"

Net zoals tijdens de optochten, worden de stilstaande wagens vandaag beoordeeld door een vakkundige jury. Om 19.00 uur is de prijsuitreiking, te volgen via de social media van Corso Vollenhove. Tickets voor het evenement waren alleen in de voorverkoop verkrijgbaar. Morgen zendt RTV Oost een verslag uit vanaf 16.00 uur, plus opnames van een eerder jaar.