MINKA: "Dans, durf en zing alsof niemand kijkt. En trouwens: laat ze maar kijken."

Het weerhoudt haar geenszins. Eerder dit jaar werd bekend dat MINKA de talent-award van de Cultuurprijs Overijssel heeft gewonnen. Maandagavond 20 september zal ze tijdens een speciaal feestelijk podiumprogramma de prijs krijgen uitgereikt. Mét publiek erbij. MINKA's nieuwe nummers worden door 3FM en Veronica opgepikt en ze wordt met regelmaat gevraagd in de radiostudio's live te komen zingen. Ook tijdens het online Bevrijdingsfestival mocht ze optreden.

Durf!

MINKA bracht de afgelopen bijna twee jaar vier 'tintelfrisse electro-poprock' nummers uit. Het nieuwe album is zo goed als klaar. Ze zingt uitdagend, nodigt uit te dansen, verleidt en vertelt. En rockt bij tijd en wijle op haar gitaar. "Ik hoop altijd dat mensen daarna een beetje blijer naar huis gaan, dan ben ik dat ook". Ze maakt haar hele leven al muziek maar is in 2019 een nieuwe weg ingeslagen. Deze dus. "Ik wilde dit ook durven. Ik ben kritisch, naar mezelf en anderen. En toen dacht ik: fuck it, dan moet ik er zelf ook helemaal voor gaan." En met succes.

Dans!

Haar nummers als Zomertijd, Linkervoet Rechtervoet, en Wandelen, Wandelen, Wandelen, Whoop, vragen er ook om om op te bewegen. Dans! zegt MINKA. "Dans alsof er niemand kijkt. En trouwens, wat dan nog. Laat ze fijn kijken!"

Pak Me Vast

Haar nieuwste nummer heet Pak Me Vast. De afgelopen tijd werkte ze volop aan haar nieuwe album met haar vaste producer Timon Massop. De release daarvan staat dit najaar op de planning. Timon is van oorsprong toetsenist en gitarist en ze leerden elkaar in MINKA's bandjesverleden kennen.

Liedjes maken is een avontuur

Het ontstaan van de liedjes is een proces waarin ze elkaar steeds opnieuw inspireren. MINKA schrijft en bedenkt de melodielijnen en speelt de gitaarstukken. Timon creëert de muziek. Samen zoeken ze het avontuur: "In elk liedje zitten als je goed luistert grapjes. Timons Nintendoverleden duikt dan ineens de kop op of je hoort een paar kippen of een stukje opera." En dat alles gewoon door MINKA zelf gezongen. Ze heeft een enorm bereik. Het plezier in hun studio aan de Deventer IJssel spat eraf.

MINKA's eigen manier van liedjes schrijven

Voor 3FM vertaalde ze een tijdje geleden het nummer Sorry van Nothing But Thieves. Als je het hoort, lijkt het of het nummer oorspronkelijk in het Nederlands geschreven is. MINKA heeft een heel eigen manier van liedjes schrijven en woorden kiezen. Het maakt haar muziek extra interessant.

SPUNCK portret

Deze zondag een SPUNCK portret van MINKA. Om haar een beetje beter te leren kennen.