Opnieuw zege Excelsior'31, doelman Maats bezorgt Staphorst punt

Excelsior'31 kent een uitstekende start van het seizoen in de Derde Divisie. De ploeg won vanmiddag ook de tweede wedstrijd van het seizoen. Staphorst speelde voor de tweede keer gelijk en mocht doelman Jorick Maats erg dankbaar zijn. Hij stopte in de slotfase een strafschop.

Excelsior'31

Excelsior'31 won op bezoek bij Barendrecht met 3-1. In de eerste helft was de thuisploeg aanvankelijk de betere. Het kreeg enkele goede kansen, maar scoorde niet. Aan het einde van het eerste bedrijf kwam Excelsior beter in de wedstrijd en ook voor de Overijsselse ploeg waren er wat mogelijkheden. Doelpunten vielen er niet in de eerste helft.

Direct na rust was het wel raak. Givan Werkhoven scoorde voor de tweede week op rij en zette de Rijssenaren daarmee op voorsprong. Ruim tien minuten later moest Max van Dijk eraf bij Barendrecht en benutte Hakim Ezafzafi de gegeven strafschop met een 'Panenka': 0-2. Een kwartier voor het einde kwam Barendrecht met een man minder terug in de wedstrijd door een kopbal van Niels Vorthoren. Een minuut voor het einde was er toch de beslissing. Simon Seppenwoolde zorgde voor de 1-3 eindstand.

Staphorst

Staphorst kwam met een 1-1 gelijkspel erg goed weg bij DVS'33. De thuisploeg was de betere in de openingsfase en dat werd na negen minuten uitgedrukt in een treffer van Benjamin Roemeon. Sander de Grote zorgde tien minuten later echter alweer voor de 1-1. De thuisploeg bleef de betere, maar ondanks enkele kansen werd er niet meer gescoord voor rust.

Na rust kwam Staphorst er iets beter in, maar echt grote kansen kreeg het niet. Het was aan doelman Jorick Maats te danken dat het niet op achterstand kwam. In de laatste minuten kreeg Quincy Veenhof dé kans voor DVS, maar hij schoot voor een leeg doel naast. Aan de andere kant kreeg Mike Reuvers een goede kans, maar stuitte op doelman Daan Huiskamp. In de slotfase leek Staphorst alsnog te gaan verliezen, maar Maats pakte een strafschop van Roemeon en kroonde zichzelf daarmee tot held.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Derde Divisie en hier de statistieken van de spelers.