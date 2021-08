DETO begint goed aan het seizoen, gelijkspel Berkum, Genemuiden onderuit

DETO

DETO begon met een overwinning op NSC Nijkerk. Na een goede kans voor Kai Wesselink (redding doelman), was Ferdi ter Avest erg dicht bij de 0-1. Hij raakte echter de paal. Even later was het wel raak. Coplan Soumaoro schoot snoeihard raak. DETO was veel beter en kort voor rust moest NSC Nijkerk ook nog eens met tien man verder na een harde overtreding van Dean Lourenz. DETO profiteerde direct, want door een fraaie treffer van Tim Pothast ging met een 2-0 voorsprong de rust in. Na rust was het voor DETO even zoeken tegen de tien van NSC. Het kreeg nog enkele kansen op meer, maar het bleef bij 0-2 en dus had de ploeg een lekkere seizoenstart.

Berkum

Berkum startte in eigen huis met een doelpuntloos gelijkspel tegen AZSV. Voor beide ploegen waren er in de eerste helft goede kansen. Chris van der Meulen was het dichtst bij een treffer, maar raakte hard de lat. Gescoord werd er door beide ploegen niet in de eerste helft. Ook na rust vielen er geen treffers in Zwolle en dus staat Berkum na één speelronde op één punt.

SC Genemuiden

Voor Genemuiden begon het seizoen dramatisch. Het ging met 5-3 onderuit tegen RKAV Volendam. Na een kwartier was het Arend van de Wetering die de eerste Overijsselse treffer van het seizoen in de hoofdklasse voor zijn rekening nam. Hij zette Genemuiden op voorsprong. Twee minuten later zorgde Iwan Tol echter alweer voor de gelijkmaker. Genemuiden dacht door een treffer van Kay Velda, vijf minuten voor rust, met een voorsprong aan de thee te gaan, maar het werd opnieuw gelijk. Weer was het Tol die scoorde en dus was 2-2 de ruststand.

Na ruim een uur ging het mis voor Genemuiden. Eerst zorgde Azedinne Sout voor de 2-3 en kort daarna maakte Daan Ibrahim de 2-4 en de 2-5. Jens Jurn Streutker deed nog iets terug en Nick Buitink kopte nog op de paal, maar de winst ging met 5-3 naar Volendam.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Derde Divisie en hier de statistieken van de spelers.