Tex Town Tigers boekt dubbele zege op Quick

Tex Town Tigers heeft vanmiddag een dubbele zege geboekt op Quick. In Amersfoort eindigde het eerste duel in 0-5 en het tweede in 0-8.

In het eerste duel pakte de Enschedese ploeg in de vierde inning twee punten en twee innings later haalde het er nog drie binnen. Quick wist geen enkel punt te pakken en dus werd het een 5-0 zege voor Tex Town Tigers. In de tweede wedstrijd was het scoreverloop bijna hetzelfde. In de vierde inning werd het 0-1 en in de vijfde pakte Tex Town Tigers er vier bij. De score viel dit keer hoger uit doordat de ploeg in de zevende en laatste inning ook nog drie punten pakte: 0-8. In de stand komt de Enschedese ploeg op 41 punten en blijft het tweede. Nummer drie Olympia speelde echter een stuk minder wedstrijden en heeft minder verliespunten.