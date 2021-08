Duizenden bezoekers genieten van Dahliafestival Vollenhove

“Het vraagt heel wat organisatiewerk, we hebben 300 vrijwilligers vandaag om alles in goede banen te leiden. We hebben het hele centrum afgezet vandaag en moesten vijf vierkante meter per bezoeker hanteren. Het Dahliafestival is een doorstroomevenement met een vaste looproute. Onderweg staan de corsocreaties van de dahliagroepen tentoongesteld”, vertelt Claudia Lassche namens de Vollenhoofsche Vereniging Voor Volksvermaken.

Verder is het de verantwoordelijkheid van de bezoeker om afstand te houden tot een ander. Testen is niet nodig en het tonen van een vaccinatiebewijs ook niet. “We hebben een maximum aantal bezoekers dat we binnen mochten laten. Daarnaast waren kaarten enkel online verkrijgbaar zodat we inzichtelijk hielden hoe veel mensen hier naartoe zouden komen”, zegt Lassche.

Corsovoorzitter Han Knol is tevreden over het eendaagse evenement: “De sfeer zit er goed in. Het is lekker druk en we hebben prachtige wagens. Dit Dahliafestival ziet er wel uit zoals we dat graag wilden. Toch is het geen echt corso zoals we dat graag wilden, maar het alternatief is prachtig.”

Een reportage van het Dahliafestival Vollenhove is zondagmiddag om 16:00 uur te zien op TV Oost, gevolgd door een herhaling van de rondgang in 2018. Het corso werd gewonnen door Stark Wark.