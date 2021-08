Zeer pover FC Twente afgetroefd door SC Cambuur

Bij de Tukkers keerde Ricky van Wolfswinkel terug in de basis. De spits die vorige week tegen Ajax nog ontbrak met een blessure verving de Costa Ricaan Manfred Ugalde. Daarnaast trad FC Twente met dezelfde namen aan als afgelopen weekend. Denilho Cleonise, vorig weekend nog invaller, ontbrak vanwege een coronabesmetting in de selectie van trainer Ron Jans.

Levendige openingsfase

In een sfeervol Leeuwarden was de eerste kans van de wedstrijd na vijf minuten voetballen voor van Wolfswinkel. De spits, die tegen Fortuna Sittard al het net wist te vinden, werd echter op het laatste moment nog afgestopt door Alex Bangura. Calvin Mac-Intosch was even later aan de andere kant gevaarlijk uit een corner, maar zijn kopbal was een makkelijke prooi voor Lars Unnerstall. Na een kwartier probeerde van Wolfswinkel het met een lepe boogbal, maar Sonny Stevens kon makkelijk redden.

Lars Unnerstall pakt een bal klemvast (Foto: Orange Pictures)

Kansen Cambuur

De beste kansen waren daarna voor de thuisploeg. Cambuur-linksback Bangura kwam er doorheen aan de linkerkant, kon schieten, maar hij vond Unnerstall op zijn weg. Na een halfuur spelen was het wederom Mac-Intosch die gevaarlijk was uit een standaardsituatie. Unnerstall moest even later alweer in actie komen nadat Tamás Kiss was doorgebroken aan de rechterkant. Kiss legde de bal goed terug op Robin Maulun, maar weer behoedde de doelman de Tukkers voor een achterstand. Vlak voor rust was FC Twente weer eens in de buurt van doelman Stevens te vinden. Na een mooie aanval kon Giovanni Troupée de bal aan de rechterkant voorgeven, maar van Wolfswinkel had het vizier wederom niet op scherp.

Rood Ilic

Voor Luka Ilic duurde de tweede helft niet lang. De rechtsbuiten van FC Twente pakte binnen twaalf minuten na rust twee gele kaarten. Ilic, die in de eerste helft al was gewaarschuwd door scheidsrechter Kevin Blom, beging eerst een overtreding op Issa Kallon en was even later te laat aan de rechterkant bij Bangura. Ondanks hevig protest van FC Twente-trainer Ron Jans kon de 22-jarige Serviër vertrekken.

Ron Jans is het niet eens met de rode kaart van Luka Ilic (Foto: Orange Pictures)

Jacobs

Het zwak spelende FC Twente kwam na driekwart wedstrijd dan toch op achterstand. Unnerstall zag in de tweede helft vooral de bal over en naast gaan, maar moest uiteindelijk toch de bal uit het net vissen. Een voorzet vanaf de rechterkant van Michael Breij kon van dichtbij worden binnengetikt door invaller Jamie Jacobs.

Wissels in de slotfase

In de laatste tien minuten maakte Wout Brama zijn rentree. De oudgediende viel samen met debutant Luca Everink en Manfred Ugalde in. Everink was gelijk dichtbij zijn eerste doelpunt en daarmee de gelijkmaker. De twintigjarige rechtsback probeerde het maar eens van afstand, maar Stevens kon nog maar net voorkomen dat de gelijkmaker viel.

Beslissing

In blessuretijd was daar dan toch de beslissing. Doordat FC Twente met tien man de aanval zocht, kwam er ruimte voor de thuisploeg. De invallers van de Leeuwarders, Sambissa en Jacobs, vonden elkaar en laatstgenoemde verschalkte Unnerstall voor de tweede keer.



SC Cambuur - FC Twente 2-0

1-0 Jamie Jacobs (66)

2-0 Jamie Jacobs (90+2)

Arbiter: Blom

Geel: Smal, Hoedemakers, van Wolfswinkel,

Rood: Ilic (2x geel)



SC Cambuur: Stevens; Schmidt, Mac-Intosch, Schouten, Bangura; Hoedemakers, Maulun, Breij (Sambissa/89); Kallon, Boere, Kiss (Jacobs/46)

FC Twente: Unnerstall; Troupée (Everink/82), Pröpper, Oosterwolde, Smal (Ugalde/82); Sadílek, Zerrouki (Brama), Vlap (Bosch/62); Ilic, v.Wolfswinkel (Limnios/62), Menig