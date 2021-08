Overtuigend GA Eagles pakt tegen Sparta eerste zege van het seizoen

Sparta begon heel voortvarend in De Adelaarshorst met veel positiewisselingen in de voorhoede. Emanuel Emegha, die in de basis mocht beginnen, schoot de bal al in de vierde minuut op de kruising.



Penalty

Uit de eerste uitbraak van GA Eagles was het aan de andere kant wel meteen raak. Aanvaller Isac Lidberg versierde handig een strafschop die feilloos werd binnengeschoten door verdediger Justin Bakker: 1-0.

Go Ahead viert de eerste treffer van het seizoen (Foto: Orange Pictures)

Na de treffer was er even een slordige fase van GA Eagles, maar zonder dat Sparta grote mogelijkheden wist te creëren. Kansen waren er wel volop voor de thuisploeg. Lidberg, Berden en met name Botos lieten de kans liggen om de marge te vergroten.

Rood

Na de hervatting greep Go Ahead Eagles meteen het initiatief en dat leverde frustratie op bij Sparta, dat in de persoon van Pinto ontspoorde. De vleugelverdediger kreeg direct rood na ingrijpen van de VAR, waarna GA Eagles het duel helemaal in de greep kreeg. Via een rake kopbal van Botos werd het dan ook vrij snel 2-0.

Overtuigende zege

Na de bevrijdende 2-0 was het wachten op een hogere uitslag, maar onder meer invaller Marc Cardona liet een grote kans liggen. Toch kon dit niet echt de Deventer pret drukken in een sfeervolle Adelaarshorst, waar na jaren van voetbal in de Keuken Kampioen Divisie eindelijk weer eens het zoet van een zege kon worden geproefd in de Eredivisie.



Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam 2-0

1-0 Justin Bakker (6/pen)

2-0 Giannis Botos (60)

Arbiter: Van der Laan

Geel: Lidberg,Van Crooij, Heylen, Abels

Rood: Pinto (53)

Go Ahead Eagles: Hahn; Lucassen, Nauber, Bakker (Kramer/80), Kuipers; Botos (Idzes/80), Brouwers , Rommens; Berden (Heil/61), Lidberg (Cardona/61), Oratmangoen.

Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Vriends, Heylen (Beugelsdijk/46), Pinto; Duarte (Overman/56), Smeets (Jans/64), Mijnans, Emegha (Goudmijn/73), Thy, Van Crooij (Engels/73).