Van Wolfswinkel na blamage: "Niets gebracht, een koude douche en nu naar huis"

Ricky van Wolfswinkel beleefde met FC Twente een vervelende avond in Leeuwarden. Op bezoek bij SC Cambuur werd met 2-0 verloren en de aanvaller was dan ook gefrustreerd en geïrriteerd: "De kwaliteiten die we hebben komen niet naar buiten en dat is de grootste irritatie."

Slecht

FC Twente begon nog redelijk goed aan de wedstrijd, met onder meer een kans voor Van Wolfswinkel zelf. Uiteindelijk was het echter de promovendus uit Leeuwarden, die veel sterker dan de Tukkers bleek. "Als je zo slecht speelt, dan zijn er veel teams beter", aldus Van Wolfswinkel. "Wij hebben gewoon niks gebracht vandaag. We moeten lekker de bus in gaan, koude douche pakken en naar huis."

Stroeve competitiestart

Na drie wedstrijden staat FC Twente nog maar op een schamel puntje. Toch houdt Van Wolfswinkel vertrouwen in de ploeg. "Je wilt altijd dat het gelijk vanaf het begin goed gaat. We zitten er allemaal positief in en we weten welke kwaliteiten we hebben in het team en daar komen we heel goed uit."

Interlandbreak

Ondanks dat het nog niet lekker loopt bij de ploeg van trainer Ron Jans, komt voor Van Wolfswinkel de interlandbreak niet als gelegen: "Het is een pijnlijk gevoel om nu weer terug naar huis te gaan, met niks op zak. En dan wil je het liefste morgen weer aan de bak om dit recht te zetten."