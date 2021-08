Kostas Lamprou na nieuwe nederlaag PEC: "Er moet ervaring bij"

Kostas Lamprou keerde zaterdagavond terug bij Willem II, de club waar hij tussen 2014 en 2017 voor diende. PEC Zwolle kwam wederom niet tot scoren en verloor voor de derde keer op rij. Volgens de doelman zat er ook niet meer in: "Het was alleen maar tegenhouden."

Jonge ploeg

PEC Zwolle trad zaterdagavond in Tilburg aan met een hele jonge ploeg. Liefst vijf jongens uit de eigen opleiding stonden op een gegeven moment op het veld, waarvan Rav van den Berg met zijn 17 jaar veruit de jongste was. Lamprou beseft dat er wat moet veranderen bij de Zwollenaren: "Er moet zeker ervaring bij. Jongens die er ook meteen staan."

Strijd

Lamprou en Bram van Polen waren in Tilburg de geroutineerde spelers in het veld. De Griek probeerde vanuit het doelgebied zijn teamgenoten te stimuleren en te motiveren, maar dat bleek niet genoeg. "We moeten strijd leveren, pijn lijden, de mouwen opstropen en gewoon keihard werken."

Degradatiestrijd

Ondanks dat de competitie pas drie speelrondes oud is, lijkt het voor PEC Zwolle een heel zwaar seizoen te worden. Lamprou speelde al vaker in de onderste regionen van de Eredivisie en is dus enigszins ervaringsdeskundige. "We moeten geen chaotische sfeer creëren binnen de club. Iedereen moet in de spiegel kijken en het maximale eruit halen", sluit Lamprou af.