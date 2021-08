Massale politie-inzet voor 'gijzeling' in Zwolle

De politie Zwolle is gistermiddag massaal uitgerukt voor een gijzeling in het zuiden van de stad. Een beller had op de Oldeneelallee gezien hoe een man een auto in werd getrokken en een zak over zijn hoofd kreeg. De centralist bedacht zich geen moment en stelde het noodprotocol in werking, waarop de achtervolging werd ingezet. Ondanks de massale politie-inzet is het niet gelukt de man te bevrijden. Dat wilde hij namelijk niet en wel om een bijzondere reden.

Nadat de melding binnenkwam, zijn direct de noodprocedures opgestart, schrijft de politie op Instagram. Dit houdt onder andere in dat er een politiehelikopter wordt opgeroepen, een arrestatieteam wordt samengesteld, hondengeleiders worden gebeld, wijkagenten van hun dagelijks werk worden gehaald en uitvalswegen worden afgezet. Het duurde dan ook niet lang voordat de auto werd gevonden en aan de kant kon worden gezet. Maar het 'slachtoffer' wilde vervolgens niet bevrijd worden: de man was 'ontvoerd' voor zijn vrijgezellenfeest.

Politie not amused

Ondanks dat er van een ontvoering dus in het geheel geen sprake was, is de politie in het geheel niet te spreken over de situatie. "Afgelopen jaren hebben wij als Nationale Politie vaker signalen gegeven dat dit soort 'geintjes' veel geld en capaciteit kosten die we niet hebben. Ook gaat het ten koste van de verkeersveiligheid, het creëert onrust en kan leiden tot ongewenste gevolgen", schrijven de agenten. De politie wijst er daarbij op dat tijdens de inzet vuurwapens ingezet kunnen worden, tijdens achtervolgingen aanrijdingen kunnen ontstaan en de politiecapaciteit in de regio fors wordt beperkt tijdens dergelijke situaties. Toch wensen de agenten het aanstaande bruidspaar een fijne bruiloft toe.

Mogelijk staartje

De vraag is echter of de bruiloft wel op de geplande dag door kan gaan. De politie neemt de zaak namelijk hoog op en heeft de situatie voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. Die gaat beoordelen of er strafbare feiten zijn gepleegd. Mogelijk volgt er dus nog een proces-verbaal en in het ergste geval een strafzaak.