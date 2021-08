Pas geplaatst oorlogsmonument Glane vernield: "Heel asociaal"

Het beeld staat vlakbij de grensovergang met Duitsland. Vanwege rioleringswerkzaamheden was de grensovergang een aantal dagen gesloten voor verkeer. Een vrachtwagen ging daarom over het grasveld en raakte daarbij het beeld. "Het is bizar. We stonden echt heel raar te kijken. Heel asociaal dit", vertelt Paula Konter, voorzitter van de Dorpsraad Glane.

Geen beelden

Konter is er zeker van dat het een vrachtwagen is geweest. "Je kunt het zien aan de sporen. Bovendien is het beeld ruim 1300 kilo. Zo'n beeld rijd je niet zomaar omver." Zicht op de dader(s) is er nog niet, want op camerabeelden van buurtbewoners is niets te zien. "Die staan niet op de weg gericht, dat mag niet."

Oorlogsmonument Glane vernield (Foto: Paula Konter)

Het oorlogsmonument, geplaatst ter nagedachtenis aan de gevallen slachtoffers uit Glane tijdens de Tweede Wereldoorlog, ligt op dit moment bij de leverancier ter reparatie. Het precieze bedrag dat de restauratie gaat kosten, is nog niet bekend. Konter: "Maar het is wel een grote domper, want wij draaien er voor op."