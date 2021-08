Oliedomme rode kaart Bakis wordt Heracles fataal tegen NEC

Heracles Almelo wacht nog altijd op de eerste zege van het nieuwe seizoen. In eigen huis werd vanmiddag verloren van NEC (0-1). Grote dissonant aan Almelose zijde was Sinan Bakis. De spits kreeg vlak voor de rust een rode kaart, waardoor Heracles de gehele tweede helft met tien man stond.

Bakis had al een gele kaart op zak en kreeg het in de veertigste minuut aan de stok met NEC-verdediger Márquez. Arbiter Kamphuis bestrafte beide kemphanen met een gele prent, waarna Bakis vroegtijdig kon douchen. Het kunnen voorlopig wel eens zijn laatste minuten in het zwartwit zijn geweest. Bronnen rondom spits Kaj Sierhuis bevestigen dat zijn komst naar Erve Asito een kwestie van tijd lijkt te zijn.

Ommekeer

Een oliedomme rode kaart met grote gevolgen en een ommekeer, want voor dat moment was er geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van trainer Frank Wormuth. Heracles kon weer beschikken over doelman en aanvoerder Janis Blaswich en linksachter maakte Ruben Roosken zijn debuut door de afwezigheid van de geblesseerde Quagliata. Heracles had het betere van het spel en was in de eerste helft dicht bij de 1-0, maar een fraai schot van Rai Vloet spatte uiteen op de paal.

Ali Akman

Direct na de rust maakte NEC dankbaar gebruik van de manmeersituatie. Ali Akman, die vorige week PEC Zwolle al pijnigde, kopte raakte uit een goede voorzet van El Karouani. Heracles kwam deze dreun niet meer te boven en moest lijdzaam toezien hoe de Nijmegenaren het duel vrij simpel over de streep trokken. Zodoende wacht Heracles nog altijd op de eerste driepunter van het nieuwe seizoen in de Eredivisie.

Heracles Almelo - NEC 0-1

0-1 Akman (50)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Blaswich, De la Torre, Fadiga, Knoester; Márquez, Okita

Rood: Bakis (41/2xg)

Bijz: Bruijn mist pen. (77)

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Schoofs, Knoester, Roosken; Kiomourtzoglou (Amissi/81), Vloet, De la Torre; Laursen (Burgzorg/46), Bakis, Basaçikoglu (Azzaoui/46)

NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Odenthal, El Karouani; Proper, Duelund (Bronkhorst/90+1), Schöne (Tavsan/79); Okita, Akman (Romeny/71), Bruijn (Vet/79)