Wormuth woest op Bakis: "Hij is geen 19 meer"

"Ik ben boos op hem", steekt Wormuth van wal na afloop. "Het is niet de reden dat we vandaag verliezen, maar het is zeker wel een cruciaal moment. Ik moet met hem gaan praten, want ik wil weten wat er in zijn hoofd is gebeurd."

Volwassen worden

De Duitse oefenmeester vindt dat dit Bakis, die zijn tweede geel ontving na een opstootje met NEC-verdediger Márquez, niet mag overkomen. "Hij is geen 19 meer. Als je 27 bent moet je ook rustig blijven op zulke momenten. Dit is profvoetbal. Er zijn honderdduizend mensen die ook in het eerste elftal van Heracles willen spelen."

Kaj Sierhuis

Het kan zomaar zijn dat Bakis voorlopig zijn laatste speelminuten heeft gekregen van Wormuth. Heracles lijkt op korte termijn spits Kaj Sierhuis toe te voegen aan de selectie. Wormuth hult zich echter in nevelen. "Zo lang er nog geen handtekening staat moet je er niet over praten. Burgzorg is het goede voorbeeld. Hij zei twee jaar terug: Ik kom naar Heracles, maar toen vertrok hij een dag later naar Italië. Dus pas als de handtekening staat kan ik het bevestigen", aldus Wormuth.