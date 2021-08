Pand beklad en auto’s vernield van woningbouwvereniging Ons Huis in Enschede

Op het pand aan Het Eeftink staat 'Regels zijn regels' en 'Tom Jacobs'. De teksten lijken te verwijzen naar een artikel in Tubantia, dat dit weekend veel stof deed opwaaien. Het stuk gaat over twee dochters die hun huis uit moeten nadat hun moeder is overleden.

Maagkanker

De dochters (19 en 18) wonen al sinds hun kinderjaren met hun moeder in de huurwoning in de wijk Helmerhoek, schrijft de krant. In december vorig jaar overleed hun moeder aan maagkanker. Binnen enkele dagen kwam er formeel bericht van corporatie Ons Huis: de zusjes moesten uit het huis.

In de artikelen wordt de naam van Tom Jacobs genoemd, manager van Ons Huis.

De politie heeft niet bevestigd dat dit verhaal de oorzaak is van de acties bij het pand.

Pand en auto’s vernield van woningbouwvereniging Ons Huis in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Inmiddels zijn verschillende werknemers via de zijkant het pand binnengegaan. "Was wel even schrikken om het vanochtend op het nieuws te lezen. Of we nu weer aan het werk gaan? Geen idee. We hebben nu eerst hier binnen overleg”, zegt één van hen.

Schade

Als gevolg van de brand raakten twee voertuigen total loss; een busje ging in vlammen op, een auto raakte zwaar beschadigd. Een derde auto, die overgoten was met vloeistof, vloog niet in brand.

De politie heeft de omgeving afgezet voor sporenonderzoek. Getuigen die afgelopen nacht rond kwart voor vier iets hebben gezien, worden verzocht zich te melden bij de politie.