Programma: interlandvoetbal en FC Twente Vrouwen in laatste voorronde Champions League

In de Eredivisie wordt deze week niet gevoetbald door de eerste interlandbreak van het seizoen. Bij de vrouwen staat er een belangrijke wedstrijd op het programma voor FC Twente en zowel de mannen als vrouwen komen in actie op het EK volleybal.

Geen voetbal in de Eredivisie dus, maar wel voor de nationale ploegen. Bij Oranje zit Wout Weghorst uit Borne in de selectie. Die ploeg speelt WK-kwalificatieduels tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Jayden Oosterwolde van FC Twente en Sepp van den Berg uit Zwolle beginnen met Jong Oranje aan de EK-kwalificatie. Dinsdag 7 september is Moldavië in Deventer de tegenstander.

Amateurvoetbal

In het amateurvoetbal staat er wel een speelronde op het programma. In de Tweede Divisie is HHC Hardenberg begonnen met twee nederlagen. Zaterdag is TEC, dat de eerste twee duels won, de tegenstander op De Boshoek.

Excelsior'31 is na twee speelrondes de koploper in de Derde Divisie. Zaterdag is VVSB, de nummer twee, de tegenstander in Rijssen. Staphorst begon met twee gelijke spelen en speelt thuis tegen GOES, dat drie keer gelijkspeelde. Op zondag is HSC'21 nog puntloos. JOS/Watergraafsmeer komt zondag naar Haaksbergen. Die ploeg pakte vier punten.

In de hoofdklasse wist DETO als enige van de drie Overijsselse ploegen te starten met een zege. Zaterdag is Eemdijk de tweede tegenstander. Berkum, dat begon met een gelijkspel, speelt bij Flevo Boys en Genemuiden, dat nog puntloos is, reist af naar Swift.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen van FC Twente spelen vanavond de eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de Champions League. Benfica is in De Grolsch Veste de tegenstander. Volgende week donderdag is de return en de winnaar van het tweeluik gaat naar de groepsfase van het kampioenenbal. De wedstrijd is live te zien bij ons.

In het weekend staat de Eredivisie op het programma. Dan speelt de Enschedese kampioen bij Ajax op zondagmiddag. PEC Zwolle komt op vrijdagavond in eigen huis in actie tegen Excelsior.

Softbal

De softbalsters van Tex Town Tigers kunnen zaterdag een stapje dichter bij koploper Sparks komen. De ploegen staan in Enschede twee keer tegenover elkaar. Tex Town Tigers is de nummer twee, maar qua verliespunten de nummer drie.

Volleybal

De volleybalsters van Oranje staan vanmiddag in de kwartfinales van het EK tegenover Zweden. De halve finales en finale staan later deze week op het programma. Ook voor de mannen gaat het EK beginnen. Oranje zit in een poule met Finland, Noord-Macedonië, Rusland, Spanje en Turkije. De nummers één tot en met vier gaan naar de achtste finales.