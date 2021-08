GGD geeft vaccinatievoorlichting bij introductieweek UT: "Informeren, niet overhalen"

Bij de introductieweek op de Universiteit Twente geeft de GGD deze week vaccinatievoorlichting. Studenten die vragen hebben over vaccineren, kunnen terecht bij een speciale kraam op het universiteitsterrein. Informeren, maar niet overhalen. Dat is het doel van de GGD Twente.

Het lijkt een wat vreemde eend in de bijt: het rode kraampje van de GGD, te midden van allerlei andere kraampjes van studie- en studentenverenigingen op het terrein van de UT. Het nieuwe universiteitsjaar is deze week van start gegaan, waardoor hordes met kersverse studenten kennismaken met de Enschedese universiteit.

'Informeren, niet overhalen'

"Wij merken dat vooral jongeren nog niet geprikt zijn, dus wij willen hen de mogelijkheid bieden om hen antwoord te geven op vragen die er leven", zegt Annelies Barrett van de GGD Twente. "Daarvoor kunnen ze terecht bij de informatiestent."

Barrett benadrukt dat het doel niet is om zoveel mogelijk studenten over te halen een coronavaccinatie te laten nemen. "Het is echt informeren, want iedereen is vrij om te kiezen of hij of zij wel of geen vaccin neemt." Ze verwijst ook naar de tekst op een van de banners: 'Wel of niet vaccineren is jouw eigen keuze. Dus laat je goed informeren.'

Het is echt informeren, want iedereen is vrij om te kiezen of hij of zij wel of geen vaccin neemt Annelies Barrett, GGD Twente

Buitenlandse studenten

Wouter is een van de GGD-medewerkers die de nieuwe UT-studenten te woord staat. "Er zijn veel universitaire studenten die uit het buitenland komen en hier hun master beginnen. Ze hebben vooral vragen over waar ze zich kunnen laten vaccineren of hoe het zit met de CoronaCheck-app."

Ingewikkelde vragen zijn er ook. Wouter noemt een voorbeeld: "Stel, ik heb van een vaccin al één prik gehad, maar dat was in India. Nu wil ik een tweede vaccin, maar dan met Pfizer. Hoe moet dat?'. In zo'n geval geeft de GGD het nummer van een medische informatielijn. "En soms kunnen we het hier bespreken, maar wij hebben natuurlijk ook niet álle kennis in huis", aldus Wouter.

Informeren

De GGD Twente gaat overigens geen coronavaccinaties zetten bij de universiteit of andere onderwijsinstelling zelf. Ze houdt het bij voorlichting, zoals deze week op de UT. Daar is de GGD overigens niet elke dag aanwezig, maar louter een aantal dagdelen.