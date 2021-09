Wie was getuige van confrontatie supporters bij crematorium Deventer?

Op beelden die circuleren op social media is te zien dat een man daar roerloos op de weg ligt. Mogelijk is hij even buiten kennis nadat er geweld is gebruikt. Er staat een aantal mannen omheen.

Tekst gaat verder onder de video

De confrontatie aan de Raalterweg gebeurde rond de klok van zes uur. "Helaas hebben wij nog geen aangifte ontvangen en weten we nog altijd niet precies wat daar is gebeurd", vertelt politiewoordvoerder Marloes Ballast. "Zonder aangifte of context is dat ook moeilijk vast te stellen. Daarvoor hebben we dus meer informatie nodig van betrokkenen en passanten."

Mogelijk hield de confrontatie aan de Raalterweg verband met de voorkomen confrontatie tussen de supportersgroepen in de omgeving van de Keizer Karellaan. Totdat duidelijk is wat er aan de Raalterweg is gebeurd, is de politie heel terughoudend met het leggen verbanden met de opgewachte supportersbus.

Anoniem tippen

"We vragen mensen die tussen half zes en half zeven die dag iets hebben gezien aan de Raalterweg om contact met ons op te nemen", vervolgt Ballast. "Deel de info, hoe klein ook. Uiteraard mag dat ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem. Dat staat los van de politie en daar wordt niet gevraagd naar je naam, je adres of je telefoonnummer."

De politie zoekt ook beeldmateriaal van wat daar op zaterdagmiddag gebeurd is aan de Raalterweg, vlakbij het crematorium. Iedereen die foto's, video- of dashcambeelden heeft, wordt verzocht contact op te nemen.

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie om info door te geven en beelden te uploaden

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link

Zaaknummer: 2021398304