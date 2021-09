Kleptomaan in Deventer is gek op vlees, maar verlegt werkterrein toch van supermarkt naar drogisterij

Overal valt de kleding van de man op. Opvallende schoenen, de capuchon van zijn jas strak over zijn hoofd getrokken en een mondkapje op, waardoor zijn gezicht nauwelijks te zien is.

Eerste diefstal

Op 11 december 2020 is hij voor het eerst in beeld in een supermarkt aan de Korte Bisschopstraat in Deventer. Hier stopt hij meerdere vleespakketten in zijn zwarte fietstas en verlaat de winkel zonder te betalen.

Tekst gaat verder onder de video

Zes dagen later is hij klaar voor zijn volgende diefstal. In dezelfde supermarkt duikt hij weer op. Nu is zijn werkwijze iets anders. De vleespakketten verdwijnen wederom niet in zijn mandje maar in de tas, maar nu zet hij de tas vast klaar bij de uitgang. Die neemt hij even later mee, opnieuw zonder dat er voor het vlees betaald is.

Diefstal nummer 3

Anderhalve week later, op 27 december, is hij in een andere supermarkt. Nu draagt hij een andere jas, maar nog steeds heeft hij de capuchon strak over zijn hoofd getrokken en draagt hij dezelfde opvallende schoenen. Hij ziet de speciale kerstaanbiedingen in de koeling liggen en neemt het ervan. Er verdwijnt voor ruim 1200 euro aan vlees in zijn tas. Daarmee loopt hij brutaal langs een gesloten kassa.

Toch loopt hij dezelfde dag tegen de lamp. Dezelfde avond komt hij terug bij dezelfde supermarkt in Keizerslanden. Nu heeft het winkelpersoneel de man in de gaten en spreekt hem aan. De tas, die hij dan opnieuw heeft volgeladen met vlees, blijft in de winkel staan. De man reageert boos op de medewerkers maar gaat dan toch, zonder buit, de winkel uit.

Ander werkterrein

Daarna blijft het een tijdje stil rond de man. Tot dinsdag 4 mei. Dan zien we dezelfde man, opnieuw met strak aangetrokken capuchon en dezelfde schoenen, bij een drogist aan het Boreelplein in Deventer. Daar komt hij geen vlees, maar verzorgingsproducten "shoppen". Alle spullen stopt hij in een blauwe tas van de Action, tilt die tas vervolgens brutaal over de beveiligingspoortjes en weg is hij.

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link

Zaaknummers: 2020598370, 2020615002, 2020615009 en 2021229238