Massale karpersterfte in Wijhe en Den Nul door virus: ‘Zet geen vissen uit’

“Het vermoeden is dat hier KHV, het Koi Herpes Virus, heeft toegeslagen”, vertelt Kouwenhoven. “Dat virus heeft een heel hoog sterftepercentage onder karpers, wel 90 tot 100 procent. Als dit virus in een water zit, heb je een serieus probleem."

In juli stierven enkele honderden karpers in een bergingsvijver in Wijhe. Afgelopen maand legden tientallen karpers in de Lange Kolk bij Den Nul het loodje.

In de Lange Kolk bij Den Nul geldt een visverbod (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

'Het kan desastreuze gevolgen hebben'

Sportvisserij Oost-Nederland vermoedt dat het virus in de wateren terecht is gekomen, door het overzetten van karpers door particulieren.

KHV komt niet zo heel vaak voor in ons land, vertelt Kouwenhoven. “In buitenwateren is het eigenlijk een vrij onbekend virus en dat is maar goed ook, want het kan desastreuze gevolgen hebben. In de Koi-wereld komt het vaker voor, daar is het wat bekender.”

Als je eenmaal met een uitbraak van het Koi Herpes Virus te maken hebt, is ingrijpen onmogelijk. “Als je het in je water hebt zitten, kun je eigenlijk alleen maar lijdzaam toekijken. Er is geen medicatie voor.”

Vermoeden: karpers uitgezet

En ook nu het karperbestand in de twee wateren in Wijhe en Den Nul nagenoeg compleet weggevaagd is, blijft het opletten geblazen. “Vissen die het virus overleefd hebben, blijven het virus bij zich dragen. Ze kunnen het dus overdragen op eventueel nieuw uitgezette vissen en dan bestaat de kans dat het virus opnieuw toeslaat. Dan krijg je weer te maken met massale sterfte.”

Mark Kouwenhoven van Sportvisserij Oost-Nederland (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Karpervissers hoeven bij de twee plassen voorlopig geen flinke vangsten te verwachten. “Ik adviseer om niet meteen nieuwe karpers uit te zetten. Wacht even een winter, of twee. Zet vervolgens mondjesmaat wat vis uit en kijk eerst of dat goed gaat.”

Hoe het virus in het water terecht is gekomen, is niet bekend. Sportvisserij Oost-Nederland vermoedt dat er karpers in het water zijn uitgezet die het virus bij zich droegen. “De kans is groot dat iemand heeft bedacht om hier zelf wat karper uit te zetten. Daarmee kun je het virus verspreiden, dus het is heel simpel: gewoon niet doen.”

Bij de bergingsvijver in Wijhe gold vorige maand een visverbod (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Het Koi Herpes Virus is alleen schadelijk voor karpers. Andere vissoorten worden niet geraakt door het virus. In de Lange Kolk bij Den Nul geldt momenteel in een visverbod, daarmee hoopt de plaatselijke visvereniging verdere verspreiding van het virus, via bijvoorbeeld schepnetten en onthaakmatten, te voorkomen.