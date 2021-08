Champions League-kwalificatie FC Twente Vrouwen tegen Benfica live bij RTV Oost

Morgenavond is het eerste duel in De Grolsch Veste en dat is live te zien bij RTV Oost. De uitzending begint een paar minuten voor het aanvangstijdstip van 19.30 uur en is zowel op TV Oost als ons YouTube-kanaal te zien. Het hoofdtoernooi van de Champions League bij de vrouwen was de laatste jaren altijd een knock-outfase. Dit jaar wordt er voor het eerst in poules gespeeld. Zestien ploegen strijden in vier groepen van vier om een plek in de tweede ronde. Barcelona, Bayern München, Chelsea en Paris Saint-Germain zijn al geplaatst, de andere twaalf komen uit de kwalificatie. Als Twente de groepsfase haalt, is het dus al zeker van zes Europese duels.