Studenten weer in schoolbanken, maar Deltion College in Zwolle blijft gedeeltelijk online les geven

Veel mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten zijn vanaf deze week weer open voor studenten. Op veel plekken zijn de schoolbanken dus weer gevuld, maar niet op het Deltion College in Zwolle. Daar zal een deel van het onderwijs in het nieuwe schooljaar online blijven. Het afgelopen schooljaar zou namelijk hebben uitgewezen dat online onderwijs niet alleen nadelen heeft, schrijft de NOS.

Ook het Albeda College in Rotterdam, MBO Utrecht, het Graafschap College in Doetinchem en ROC A12 in Ede blijven gedeeltelijk online les geven. Vorige maand nog nam de Tweede Kamer een motie aan tegen online onderwijs. De Kamer vindt dat dat alleen bij hoge uitzondering mag worden gegeven.

Gedeeltelijk online

De scholen vinden dat een combinatie van online en fysiek onderwijs (hybride onderwijs) beter aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt, die om flexibiliteit vraagt. Daarnaast blijft er meer tijd over voor les in kleinere groepen op locatie. De kern van het onderwijs blijft fysiek, maar sommige vakken kunnen heel goed online worden gegeven, zoals Engels en Nederlands.

"Sommige vakken lenen zich er beter voor dan andere. Het gebeurt in overleg met de docenten", zegt directeur Jan Ernst van Driel van het Deltion College in Zwolle in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben uitgebreid onderzocht hoe het online onderwijs is ervaren door studenten en docenten. Een groot deel wil het positieve bewaren en meenemen naar de toekomst."

Leerachterstand

Bij onder meer de Onderwijsraad en de Sociaal-Economische Raad (SER) ontstonden tijdens de coronacrisis zorgen over het mentale welzijn van leerlingen en over leerachterstanden. Wat Deltion betreft komen die leerachterstanden vooral voor in het praktijkonderwijs, omdat er vorig schooljaar niet genoeg praktijklessen gegeven konden worden en stages uitvielen.

SP-Kamerlid Peter Kwint blijft bij zijn standpunt dat fysiek onderwijs de norm moet zijn. "Die motie is niet voor niets aangenomen", zegt hij op NPO Radio 1. "Ik wil van de minister (Van Engelshoven) weten welke gesprekken zij aangaat met deze onderwijsinstellingen."

De directeur van het Deltion verwacht dat het online-onderwijs een ontwikkeling is die niet meer is terug te draaien. "Het gaat erom dat je op de juiste wijze de middelen kunt inzetten om studenten verder te helpen en zolang dat het geval is, zal het zeker toenemen."