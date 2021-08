Minder mobiele visliefhebbers kunnen terecht bij speciale vissteiger in Wierden

De stenen steiger is makkelijk te bereiken voor rolstoelgebruikers en door de stalen stang bovendien nog veilig ook. De visvereniging is er de afgelopen periode druk mee bezig geweest. "We hebben voorheen veel geprobeerd om jongeren naar de vereniging te halen, nu wilden we kijken wat we voor de ouderen konden doen. We zijn blij dat het gelukt is", legt Bruins uit.

Vrij uniek

In Overijssel is een speciale vissteiger vrij uniek. Alleen in Almelo en Zwolle zijn ook dergelijke steigers, waardoor minder validen kunnen vissen. "Ik zou zien dat het op meer plekken komt, want het is voor ons echt een uitkomst", vertelt Harry Beukers, die zelf in een rolstoel zit. Hij heeft net een hengel uitgeworpen en al twee vissen binnengehaald. "Ik was niet echt een visser, maar dit ga ik vaker doen."

Tijdens de speciale opening mochten bewoners van dagcentrum Eikenlaan in Wierden als eersten de steiger in gebruik nemen. De 80-jarige Egbert van der Ziel vangt in een kwartiertje tijd drie vissen. "Ik denk dat die beestjes dachten: we moeten bij die man zijn", lacht hij. Het vissen vindt hij voor een keertje wel leuk om te doen. "Niet alleen hoor, want dat is mij te ongezellig."

Dankzij een stang is de steiger veilig toegankelijk voor minder validen (Foto: RTV Oost / Jeroen Kuiper)

De speciale vissteiger kost negenduizend euro en is grotendeels betaald door de vereniging zelf. Ook heeft Sportvisserij Nederland een kwart van het bedrag opgehoest. De steiger is toegankelijk voor minder validen en voor leden van Hengelsportvereniging Ons Genoegen. De inspiratie voor de steiger werd opgedaan in Drenthe. Bruins: "Daar zag ik het voorbij komen. Toen wist ik dat wij dit ook zouden moeten doen. Het is belangrijk dat iedereen kan genieten van onze mooie vissport."