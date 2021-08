Raad Enschede riep gemeente eind 2020 al op om 'schrijnende' huisuitzettingen te voorkomen

Inwonende kinderen moeten na het overlijden van hun dierbaren en/of ouders niet per direct uit huis gezet worden door de woningcoöperatie. Dat voorstel, ingediend door de SP, werd in december vorig jaar unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Enschede.

Wat het gemeentebestuur van Enschede gedaan heeft met die motie, is volgens SP-raadslid Annelies Futselaar echter niet duidelijk. "We hebben in juni een lijstje gekregen met moties die eerder zijn ingediend, maar daar zagen we een enorme achterstand in", aldus Futselaar. "Mij is niet duidelijk wat de gemeente met de motie gedaan heeft."

Woning verlaten

De oproep aan het gemeentebestuur is actueel, nu twee tieners hun woning in de Enschedese wijk Helmerhoek moeten verlaten na het overlijden van hun moeder. De dochters (19 en 18) wonen al sinds hun kinderjaren met hun moeder in de huurwoning. Een meerderheid van de Enschedese raad heeft de wethouder gisteravond opgeroepen om naar de zaak te kijken, aldus Futselaar.

Het gebouw van de desbetreffende woningbouwvereniging Ons Huis werd afgelopen nacht beklad, ook werden twee voertuigen van de vereniging in brand gestoken. De politie heeft een verband tussen beide zaken overigens nog niet bevestigd.

Reactie

Een woordvoerder van de gemeente Enschede laat desgevraagd weten dat nu nog niet duidelijk is wat er met de in december ingediende motie is gebeurd. Later vandaag wil de gemeente alsnog met een reactie komen.