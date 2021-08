Heracles heeft Sierhuis binnen: "Denk dat ik hier goed pas, met buitenspelers en een aanvallende middenvelder"

"Dat wilde ik wel graag. Er waren meer opties, ook uit andere landen. Maar uiteindelijk hebben we toch de keuze gemaakt om terug te komen naar Nederland", aldus de spits. Hij legt uit waarom hij vertrok uit Frankrijk: "De eerste wedstrijd stond ik nog in de basis, maar ik wist ook dat er een duidelijk plan was met andere spelers. Ook spelers die op mijn plek speelden. En ik heb vorig seizoen een seizoen gehad waarin ik veel op de bank heb gezeten. Wel veel ben ingevallen, maar niet tot gereguleerd spelen kwam en dat was eigenlijk wel weer het doel voor het komende seizoen. En ik had het gevoel dat dat bij Reims lastiger zou worden. Dus toen hebben we de keuze voor verhuur gemaakt."

Goed gevoel bij Heracles

Sierhuis kon ook naar andere clubs in Nederland. "Er waren best wat clubs die interesse hebben getoond en uiteindelijk heb ik gekozen voor Heracles. Ik kreeg hier een goed gevoel bij. Een tijdje geleden heb ik een gesprek gehad met Frank Wormuth en Tim Gilissen. Daar kreeg ik direct een goed gevoel bij. Toen heeft het eigenlijk een tijdje in de wacht gezeten omdat er onduidelijkheid was over wat er bij Reims zou gebeuren. Maar het goede gevoel is wel gebleven en de andere clubs die zich meldden hadden daardoor wel een soort achterstand en ik wilde eigenlijk bij m'n eerste goede gevoel blijven. Daarnaast denk ik dat ik hier heel goed pas. In een 4-3-3 systeem met buitenspelers en een aanvallende middenvelder. Dat ik daar als spits goed pas en belangrijk kan zijn."

Stapje terug

"Ik zie dit als een stapje terug, maar dat is logisch. Want de Franse is een zwaardere en hoger aangeschreven competitie dan de Eredivisie. Maar dat geeft niet, dat is voor mij alleen maar goed. Want het is wel een hele andere competitie. De Franse competitie is heel erg gericht op het fysieke, op intensiteit. En hier ligt de nadruk wat meer op het technische vaardige en het tactische. Ik denk dat ik daardoor hier mezelf terug kan vinden", aldus Sierhuis, die volgende week zijn debuut kan maken tegen Feyenoord in De Kuip.

Past bij onze club

Technisch directeur Tim Gilissen is blij met de nieuwe spits: "De afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan zijn komst. We hebben even geduld moeten hebben, maar het is mooi dat Kaj nu hier is. Zowel qua persoon als qua voetballer past hij goed bij onze club. Kaj is gedreven om zijn bijdrage te leveren, wij gaan met hem aan de slag om hem daarin te ondersteunen."