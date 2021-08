VVD legt bal bij minister: "Pas regels aan voor uithuiszetting kinderen na overlijden ouders"

De berichtgeving over de twee tieners die hun huis moeten van woningcorporatie Ons Huis heeft de nodige stof doen opwaaien. Vannacht werd het gebouw van de desbetreffende woningcorporatie beklad. Ook werden twee voertuigen in brand gestoken. Inmiddels is duidelijk dat de meiden langer mogen blijven wonen.

'Dit is schrijnend'

"Wat je hier ziet, is een landelijk probleem", stelt VVD-raadslid Joost Nijhuis. "Er zijn in Nederland ongeveer 600 van dit soort gevallen. Dit is schrijnend en daar moet snel een oplossing voor komen."

Die oplossing leek afgelopen december dichtbij, toen een motie van de SP werd aangenomen dat dit soort gevallen niet meer voor zouden komen. "We zijn als gemeente met de woningbouwverenigingen in gesprek, maar zij zijn bang om een precedent te scheppen. Daarom had Ollongren (Minister van Binnenlandse Zaken, red.) allang de regels moeten veranderen", stelt Nijhuis.

'Je kan ook van regels afwijken'

Dit soort situaties mogen van hem nooit meer voorkomen. "Het gaat bij mensen die wees raken om drie prioriteiten. Ten eerste ben je hulpeloos zonder wettelijk kader om je aan vast te houden, ten tweede heb je een rouwverwerking van twee jaar nodig en ten derde raken ze ontheemd. Noaberschap is belangrijk."

Ook Daniel Koerhuis, Tweede Kamerlid van de VVD, sluit zich aan bij Nijhuis. "Ten eerste is deze aanslag een laffe actie. Als je het ergens niet mee eens bent, moet je in gesprek gaan niet dit doen. Los daarvan moet de zaak van de twee meiden natuurlijk opgelost worden."

Koerhuis stelt dat er daarom van de bestaande regels afgeweken moet worden. "Je kan ook als woningbouwvereniging maatwerk leveren. Je kan ook wachten met het sturen van een brief dat ze het huis uit moeten. Ze zitten nog midden in de rouwperiode."