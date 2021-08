Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen bezoek aan Salland

Het streekbezoek staat in het teken van het vermogen van de regio Salland om zich steeds aan nieuwe omstandigheden aan te passen door samen te werken.

Deventer

Het streekbezoek start in Deventer. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wandelen door een deel van de stad en bezoeken enkele ondernemers. Daarbij is speciaal aandacht voor de manier waarop particulieren en kleine ondernemers worden betrokken bij de ontwikkeling van de stad, meldt de provincie Overijssel in het persbericht dat de komst van het koninklijk paar aankondigt. "Ondernemers krijgen de mogelijkheid te bouwen voor eigen gebruik. Op deze manier transformeren stadsdelen naar plekken waar industrieel erfgoed, creatieve ondernemers, kunst en cultuur, horeca en wonen gecombineerd worden."

Onderdeel is een bezoek aan een familiebedrijf dat bezig is haar productieproces aan te passen en energieneutraal te maken. Tijdens een rondleiding door de fabriek krijgen de koning en koningin uitleg over de bijdrage die het bedrijf levert aan het afvalprobleem door in te zetten op innovatie, verduurzaming en hergebruik van materialen.

Heeten

Vervolgens reizen de koning en koningin door naar Heeten, onderdeel van de gemeente Raalte. In 2018 kwamen de inwoners van het dorp met het idee voor een burgerbegroting waarbij zij meebepalen waar en hoe gemeentelijk geld binnen de eigen omgeving wordt besteed. Naast inwoners, raadsleden en ambtenaren zijn ook onderzoekers bij dit initiatief betrokken om te kijken of een burgerbegroting leidt tot meer betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie en het versterken van het gemeenschapsgevoel. Het koninklijk paar spreekt met deelnemers van het initiatief over hun ervaringen.

Olst -Wijhe

In Olst-Wijhe bezoeken koning Willem-Alexander en koningin Máxima een melkveehouderij waar inmiddels de zesde generatie aan het roer staat. Op dit bedrijf horen zij hoe er gewerkt wordt aan verduurzaming.

Ook Stichting IJssellandschap wordt bezocht. Deze stichting dateert uit 1267 en beheert en ontwikkelt land, landgoederen, boerderijen en huizen rondom Deventer. Daarbij is altijd speciale aandacht geweest voor armen, zieken, daklozen en vreemdelingen. Deze sociale component bestaat nog steeds. Zo worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrokken bij het groen onderhoud van Stichting IJssellandschap en worden tal van activiteiten voor ouderen, mensen die specifieke zorg nodig hebben of vluchtelingen georganiseerd.

Kunstroute

Tot slot krijgen de koning en koningin Máxima een impressie van de IJsselbiënnale. In totaal hebben 27 kunstenaars meegewerkt aan de 120 kilometerlange kunstroute langs de IJssel waar de impact van klimaatverandering op het landschap van de IJsselvallei centraal staat.