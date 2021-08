Cocaïnesmokkelaar Chris S. als kozijnenhandelaar veroordeeld tot betalen van ton

De in Zweden veroordeelde cokesmokkelaar Chris S. uit Glanerbrug zit nog veel verder in de knoei. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Hij moet van de rechtbank ook 100.000 euro aan faillissementsschade betalen. De Glanerbrugger is verantwoordelijk voor het tekort in het bankroet rond kunststof-kozijnenbedrijf Ameca in Overdinkel.

Behalve de claim van een ton, legde de rechtbank hem bovendien een verbod op om de komende vijf jaar een nieuw bedrijf te beginnen.

Zoals RTV Oost afgelopen weekeinde meldde, zijn Henk R. (47) uit Enschede en zijn compagnon Chris S. in Zweden beiden tot zeven jaar celstraf veroordeeld. De twee hadden volgens de Zweedse justitie de Colombiaanse container CSNU6556851 naar Stockholm laten komen met tussen de lading koolstofproducten een kleine 19 kilo cocaïne verstopt met een straatwaarde van zo'n 6,5 miljoen euro.

Niet alleen Henk R. leidde een onstuimige carrière als ondernemer, ook tegen Chris S. liep in Nederland een justitiële procedure, zo blijkt uit onderzoek door RTV Oost.

Nadat Chris S. in 2015 al eens samen met zijn echtgenote met zijn vorige kunststofkozijnenhandel Wubbo Design op de fles was gegaan, begon hij een nieuw bedrijf: Ameca in Overdinkel. Dit werd juli 2018 op eigen verzoek failliet verklaard.

Aan de touwtjes trekken

Officieel stond Ameca op naam van S.' zoon, maar volgens de curator blijkt uit zijn onderzoek dat vader Chris weliswaar op papier werknemer was, maar dat hij achter de schermen aan de touwtjes trok.

Dat was ook de reden waarom de curator senior verantwoordelijk stelde voor het faillissementstekort en een gerechtelijke procedure tegen hem begon.

Behalve dat de fiscus nog zo'n 35 mille vordert en het UWV bijna 15 mille, was er bovendien sprake van een schuld van bijna 1,7 ton. Daarbij gaat het om schadeclaims van klanten die zich hadden beklaagd over slechte montage door het bedrijf, maar ook zakelijke partijen als leveranciers, het energiebedrijf, de accountant en het pensioenfonds.

Spoorloos

De curator kreeg echter te maken met het probleem dat Chris S. aanvankelijk in geen velden of wegen was te bekennen, waarna later via het ministerie van Justitie en Veiligheid duidelijk werd dat hij in het buitenland verbleef, zo blijkt uit het openbare faillissementsverslag.

Reden waarom de rechtbank Overijssel de rechtszaak zonder dat hij erbij was behandelde en hem bij verstek veroordeelde. Vooruitlopend op de totale claim van 98.000 euro werd Chris veroordeeld tot het betalen van een voorschot.

Bestuursverbod

Ook werd hem een zogenoemd bestuursverbod van vijf jaar opgelegd, wat inhoudt dat hij geen bedrijf meer mag beginnen. Doet hij dat in die periode toch dan moet hij een dwangsom van 500 euro aan de curator betalen voor iedere dag dat hij in overtreding is; tot een maximum van 100.000 euro.

De curator wist tot afgelopen weekeinde wel dat S. in een Zweedse gevangenis zat, maar moest op de website van RTV Oost lezen voor welk delict hij was veroordeeld. Op S.' onroerend goed in Glanerbrug was intussen al wel beslag gelegd.

Afgeluisterde gesprekken

In het onderzoek naar de drugssmokkel verklaarden Henk R. en Chris S. tegenover het Zweedse rechercheteam dat ze erin zijn geluisd. De rechtbank achtte echter bewezen dat beiden wel degelijk wisten wat er in de Colombiaanse container zat. Daarbij baseerde de rechtbank zich onder meer op ruim 670 verschillende chats en afgeluisterde telefoongesprekken die waren onderschept.

Zoals RTV Oost berichtte, had Henk R. in Nederland als ondernemer nogal een turbulente carrière achter de rug. Nadat hij in 2015 als hypotheekadviseur werd veroordeeld wegens oplichting, ging hij als manager aan de slag in de showbizz. Maar nadat zijn zakenimperium instortte en R. voor tonnen aan schulden open had staan, emigreerde hij medio 2019 naar Zweden. Onder anderen een aantal populaire zangers uit het levensliederen-genre bleef gedupeerd achter.

Röntgen-check

Nadat de Duitse douane in de haven van Hamburg in de Colombiaanse container tijdens een röntgen-check de partij cocaïne ontdekte, werd samen met de Zweedse Nationale Eenheid tegen Internationale en Georganiseerde Criminaliteit een val opgezet en konden Henk R. en Chris S. in de boeien worden geslagen.

Omdat Henk R. naar Zweden is geëmigreerd, moet hij daar zijn straf uitzitten. Chris S is door de Zweedse autoriteiten uitgeleverd en is intussen overgebracht naar een Nederlandse strafinrichting.