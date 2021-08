Enschedese zusjes mogen langer in woning blijven, wethouder wil eerst gesprek

Rondom de uithuisplaatsing is een flinke rel ontstaan. Vanmorgen werd het pand van woningcorporatie Ons Huis beklad. Twee auto's op het terrein werden in brand gestoken. Mogelijk heeft dit te maken met de situatie waarin de zussen zich bevinden. Op de gevel van het kantoor staat de naam geschreven van de manager van Ons Huis. Ook de landelijke politiek, zoals Caroline van de Plas (BBB), bemoeit zich er intussen mee.

Geschrokken

Van die brand vanmorgen bij woningcorporatie Ons Huis zijn de zussen flink geschrokken. "Heel erg naar", zegt Valerie, die namens de zussen het woord voert. "Ik schrok er van. Dit gaat tegen ons werken, dacht ik direct. Dit kunnen we niet gebruiken. Ik snap wel dat mensen boos zijn, maar dat ze het op deze manier uiten, kan absoluut niet."

Wie er verantwoordelijk voor is? De zussen weten het niet. "Dit is helemaal buiten ons om gebeurd. Wij hebben er absoluut niets mee te maken. We hebben geen idee wie het gedaan heeft."

Ook wethouder Jeroen Diepemaat van Enschede zegt geschrokken te zijn van de brandstichting. "Dit gaat alle perken te buiten en valt absoluut niet goed te praten", reageert Diepemaat. "We zetten de contractbeëindiging op 1 september voorlopig on hold. Ik wil eerst in gesprek met de corporatie."

Geen huursubsidie

Als één front zitten Fabiënne en Valerie aan tafel in hun huis. Het huis dat ze tot eind vorig jaar deelden met hun moeder. Enkele weken nadat ze vorig jaar overleed werden de zussen formeel door woningcorporatie Ons Huis ervan op de hoogte gebracht dat ze moesten vertrekken. De twee zusjes zijn immers nog geen 23 en hebben daarom nog geen recht op huursubsidie, zo leggen ze uit.

Het voelt alsof ze op straat gezet worden. "We komen niet op straat terecht, zeker niet, maar we moeten over twee dagen wel ons huis uit. En waar ze dan naartoe gaan weten ze nog niet. Ze willen gewoon niet weg, legt Valerie uit. "Het is een vertrouwde plek die veel herinneringen oproept. Het voelt veilig."

Grootgebracht

Dat is ook de reden dat ze aanbiedingen van de woningcorporatie voor andere woningen naast zich neer hebben gelegd. Ze willen niet weg uit het huis waar ze met hun moeder hebben gewoond. "Het huis waarin we zijn grootgebracht."

En met de huur zijn er geen problemen. "De huur wordt netjes betaald, elke maand", zegt Valerie. "Dus met geld is er geen probleem."

Uitzondering

Er is nu veel aandacht voor het verhaal van de Enschedese zussen. Misschien leidt het tot een uitzondering. "Ik hoop het, want het gebeurt veel. Jaarlijks gaat het om 82 jongeren. Dit kan gewoon niet meer gebeuren."