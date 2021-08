Onder- en bovenbouw Twents Carmel College vanaf nu gescheiden; "Ach, als ik maar in een leuke klas zit"

"Het is nu een hele massa aan jonge kinderen die we hier zien", zegt locatiedirecteur Ger Vennegoor van De Thij met een glimlach. "Dat brengt een hele andere dynamiek en levendigheid met zich mee, maar het is erg leuk om te zien. Sommige leerlingen komen met moeite bij de bovenste kluisjes, daarom staat er ook een trapje bij."

Andere lokalen

In het gebouw aan de Thijlaan heeft een betalab voor natuur- en scheikunde plaatsgemaakt voor een technieklokaal. De onderbouwleerlingen maken namelijk geen gebruik van het lab. In een oude studieruimte staan nu nieuwe keukens. "Dit is voor de basis beroepsgerichte opleidingen, de VMBO-leerlingen kunnen hier kooklessen krijgen", vervolgt Vennegoor. "We kunnen hier straks ook ouders ontvangen voor wie ze kunnen koken."

Het aantal leerlingen op locatie De Thij ligt nu iets lager dan duizend. Enkele honderden minder dan vorig jaar, toen het nog een HAVO-VWO-school was met leerlingen van klas 1 tot en met 6.

Als ik maar een beetje in een leuke klas zit, dan vind ik het wel goed Isabel Oude Hilbert, tweedejaars leerling locatie De Thij

Isabel Oude Hilbert kwam vorig jaar als brugklasser op de school, nu is ze alweer de oudste leerling. "Het is nu wel anders, de oudere leerlingen zijn allemaal weg en er zijn nieuwe regels. We mogen bijvoorbeeld nu niet meer van het plein af in de pauzes, terwijl ik vorig jaar nog wel eens naar Albert Heijn ging. Dat mag nu niet meer."

Tekst gaat verder onder de foto

Isabel en Isa, vorig jaar de jongste leerlingen, nu de oudste op De Thij (Foto: RTV Oost)

Klasgenoot Isa Oostendop vindt het eigenlijk wel leuk dat ze nu weer de oudste is op school. "Je hebt het steward-project, wij moeten nu de jongere leerlingen begeleiden, dat is wel leuk. Met die oudere leerlingen erbij voelde ik me hier zo klein."

Op de locatie van het Twents Carmel College aan de Lyceumstraat in Oldenzaal is vanaf vandaag geen brugklasser meer te vinden. Pas vanaf het derde schooljaar zijn leerlingen welkom.

Ingegeven door krimp

"Toen duidelijk werd dat we met krimp te maken kregen in Noordoost-Twente hebben we gekeken wat we moesten doen om de kwaliteit te behouden", vertelt rector Marjan Weekhout van het Twente Carmel College. "Ook wilden we de keuze voor de leerlingen zo groot mogelijk maken. Als je in de bovenbouw telkens maar kleine groepen hebt, kun je niet veel aanbieden. Nu we de bovenbouw hier hebben samengevoegd kunnen we dat wel."

Tekst gaat verder onder de foto

Om bij de bovenste kluisjes te komen is op locatie De Thij nu soms een trapje nodig (Foto: RTV Oost)

"Wij zijn de enige voortgezet-onderwijs school in Noordoost-Twente", vervolgt Weekhout. "Dat betekent dat wij de plicht hebben om een hoge onderwijskwaliteit te bieden, want de ouders hebben maar één keuze, dat zijn wij. Als de kwaliteit goed is dan is de volgende vraag: wat willen de leerlingen. Nou, ze willen wat te kiezen hebben. Een bepaalde richting, een bepaald vak. We hebben door deze samenvoeging van de scholen die keuze kunnen behouden en zelfs nog iets uit te breiden."

Isabel maakt zich in elk geval nog niet druk over de vraag naar welk schoolgebouw ze volgend schooljaar gaat. "Ach, als ik maar een beetje in een leuke klas zit, dan vind ik het wel goed."