Verkrachting of hardcore seksspel? Zwollenaar (26) wilde haar 'alleen vernederen'

Een gevangenisstraf van 530 dagen, waarvan 360 voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar. Dat is de eis van de officier van justitie in de zaak tegen een 26-jarige Zwollenaar. Hij wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin vorig jaar in Nieuwleusen met voorbedachte rade te hebben mishandeld en verkracht. Hij zou haar hebben geslagen, vastgebonden en haar keel hebben dichtgeknepen.

De verdachte zelf betuigde vandaag spijt in de rechtszaal. "Het was niet normaal wat er is gebeurd, maar ik heb haar niet verkracht. Het had met seks niets te maken. Ik heb haar die bewuste dag alleen willen vernederen, omdat ze twee dagen eerder seks had gehad met een andere man. Ik heb haar inderdaad mishandeld, maar niet verkracht."

Hardcore seks

De verdachte en het slachtoffer hebben in het verleden ruim zes jaar een relatie gehad. Daarna hadden ze jarenlang een knipperlichtrelatie waarin ze regelmatig hardcore seksdates met elkaar hadden.

Die bewuste dag, 7 mei 2020, was er van harde seks volgens beide verklaringen geen sprake. Voordat de verdachte die dag bij het slachtoffer over de vloer kwam, waren er meerdere sms'jes naar elkaar gestuurd. De verdachte typte onder meer: "Ik heb zin om je in elkaar te slaan en te verkrachten."

Dergelijke berichtjes waren niet ongebruikelijk en maakten vaak onderdeel uit van het spel, verklaarde de verdachte. Het slachtoffer was op de hoogte van zijn komst en ze heeft hem ook in haar woning binnengelaten.

Vingers in anus

Hoewel ze vaker heftige seksdates hadden, was het deze keer volgens zijn ex-vriendin van meet af aan anders. Toen de verdachte op die bewuste dag de woning binnenkwam, pakte hij haar van achteren bij de keel. Hij trok haar alle kleren van het lijf, bond haar vast aan armen en benen, en sloeg en schopte haar tegen haar lijf en in het gezicht.

Ook stak hij volgens het slachtoffer een halve vinger in haar anus, en zette met kracht een schoen op haar keel. "Alle andere keren werd de seks altijd naar hard opgebouwd", verklaarde het slachtoffer in een eerder verhoor. "Maar dit keer was daarvan geen sprake."

Vastgebonden

De vrouw, die borderline heeft, verklaarde dat ze tegen haar wil werd vastgebonden, mede omdat ze claustrofobisch is. Toen ze zei dat ze geen aangifte zou doen als hij zou stoppen, zei hij volgens haar dat het hem niet interesseerde. Daarna ging hij door waar hij mee bezig was. Pas toen ze bijna flauwviel door het dichtknijpen van haar keel, stopte de verdachte.

De verdachte erkent dat hij schuldig is aan de mishandeling. "Ik wilde haar vernederen, maar van verkrachting is geen sprake." Het vastbinden van armen en benen, het slaan en het dichtknijpen van de keel, was volgens hem een onderdeel van een spel. Een spel dat ze wel vaker speelden, met dit keer niet als doel om seks te hebben maar om haar te vernederen.

Vernederen

"De hele opzet was extreem, maar ik heb haar niet meer verwond dan anders", verklaarde de verdachte. "Ik heb me wel aan de afspraken gehouden en ik heb haar niet kapot geslagen. Ik heb zelfs tussendoor nog gevaagd of het goed met haar ging en ze zei ja."

Op de vraag van de rechter waarom hij met voorbedachte rade sjorbanden had meegenomen, verklaarde de verdachte: "Dat was om te vernederen, met seks had het allemaal niets te maken. Ik wilde de naam van de man horen met wie ze twee dagen eerder seks had gehad, die kreeg ik niet. Toen ben ik gestopt."

Daarop vroeg de rechter waarom hij niet direct stopte. "Dat hoorde bij het spel", reageerde de verdachte. Hij zegt overigens dat niet alles klopt wat het slachtoffer heeft verklaard. Zo zou hij niet zijn vingers in haar anus hebben gestopt. "Ze vertelt sowieso wel meer wat niet waar is. Ik heb ook niet met mijn volle gewicht op haar keel gestaan", aldus de 26-jarige Zwollenaar.

Verkrachting

Maar voor de officier van justitie is de zaak helder. Er is in haar optiek sprake van mishandeling en verkrachting met voorbedachte rade. Het meenemen van de sjorbanden, het feit dat het slachtoffer tegen haar wil is vastgebonden, de mishandeldingen en gestuurde sms-berichten, zijn voor het Openbaar Ministerie genoeg bewijs.

Omdat de verdachte inmiddels al 170 dagen in voorarrest heeft gezeten, blijft er een voorwaardelijke strafeis van 360 dagen over. Het OM wil daarnaast een proeftijd van vijf jaar, waarin de verdachte zijn behandeling moet voortzetten en er een contactverbod wordt opgelegd. De rechtbank doet op 14 september uitspraak.