Wetswijziging in de maak voor ouderloze kinderen zoals Enschedese zusjes in huurhuis

De branchevereniging van woningcorporaties Aedes en de overheid werken aan een wetswijziging voor schrijnende gevallen onder huurders, waardoor kinderen van wie de ouders overlijden langer in de woning kunnen blijven wonen. Dat zegt Aedes in een reactie op de kwestie in Enschede, waarbij twee zusjes van achttien en negentien jaar uit hun woning moeten van de woningcorporatie nadat hun moeder is overleden.

De wetswijziging moet het mogelijk maken om kinderen tijdelijk aan te wijzen als nieuwe huurders van het pand. Want huurcontracten zijn niet overerfbaar, legt een woordvoerder van Aedes uit. Of dat contract vervolgens ook weer permanent kan worden, is nog niet bekend. Door de wetswijziging zou ook de overgangstermijn van twee maanden worden verlengd naar zes maanden of langer, aldus de zegsman. Een woordvoerster van Binnenlandse Zaken zegt dat het voorstel zo goed als klaar is.

Zondagnacht is het pand van de betreffende woningcorporatie, Ons Huis, beklad met leuzen. Ook werd een auto in brand gestoken en zijn twee auto's volgens de politie besmeurd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen een artikel over de twee zussen dat in Tubantia verscheen en de brandstichting.

Jongvolwassenen onder de 23 jaar hebben ook geen recht op huurtoeslag. Aedes heeft voorgesteld om ook deze groep huurtoeslag te geven wanneer zij hun ouders zijn verloren. Het is aan corporaties zelf om te bepalen of tijdelijk ook de huur kan worden verlaagd als onderdeel van dit tijdelijke contract,

Gedragscode

Verder wordt aan een gedragscode gewerkt, zegt de woordvoerder van Aedes, vanwege dit soort schrijnende situaties. "Corporaties passen in dit soort gevallen maatwerk toe, in goed overleg. Maar nu wordt gekeken naar een gedragscode die landelijk geldt." Hoe deze gedragscode eruit komt te zien, weet de woordvoerder nog niet. De gedragscode zal een handvat bieden, maar is niet bindend, aldus de woordvoerder.