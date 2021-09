Het is eindelijk zover: homostellen mogen nu ook bloed doneren

Freerk Jager is voorzitter van COC Twente-Achterhoek. Hij reageert verheugd op het feit dat homostellen nu ook bloed mogen geven. "Heel mooi dat Sanquin eindelijk stopt met de discriminatie van homoseksuele mannen." Al vindt Jager dat het nog maar deels opgelost is. "Als heteroman mag je doen wat je wilt en nergens wordt jouw seksuele gedrag gecheckt, als homoman wel. Dat moet ook nog maar eens verdwijnen maar dit is een goede eerste stap."

Een jaar geen seks

Lange tijd werden homoseksuele mannen helemaal uitgesloten van het geven van bloed, omdat het risico op bloed overdraagbare infecties bij hen groter zou zijn dan bij andere groepen. Later werd een uitzondering gemaakt voor homomannen die minimaal een jaar geen seks hadden gehad, in 2019 werd dat bijgesteld tot vier maanden.

Volgens Merlijn van Hasselt van bloedbank Sanquin is dat niet discriminerend, alhoewel het wel raar overkomt dat homomannen anders benaderd worden dan heteromannen. " Uit onderzoek blijkt dat mannen die seks hebben met andere mannen, dat hoeven dus niet perse homo's te zijn, een groter risico hebben op infecties. We checken op risicovol gedrag, dat kan dus op seksueel gebied zijn, maar ook of iemand op reis geweest is. Het ligt ook wat genuanceerder, we vragen niet naar zijn geaardheid, maar of hij seks heeft gehad met een andere man."

Weer een stap

Sinds 2015 worden stap voor stap de voorwaarden verruimd, Van Hasselt: "Het is inderdaad weer een stap en we kijken over een jaar of ook een man die wel seks heeft met andere mannen, maar geen vaste relatie heeft, ook in aanmerking gaat komen als bloeddonor. Voor ons staat veiligheid voorop, dus het bloed moet veilig zijn."

Op basis van alleen een vragenlijst wordt gecheckt of iemand op reis is geweest of dus homo is zonder vaste relatie. Maar volgens Van Hasselt vult iedereen dat wel naar waarheid in: "Klopt, het zijn alleen vragen, maar ook daarvan blijkt uit onderzoek dat mensen die eerlijk beantwoorden. Daarnaast, het bloed wordt echt wel gecheckt voordat we het gaan gebruiken."

Extra bloeddonors

Of er meteen een run op de bloedbanken komt is maar de vraag, Freerk Jager van het COC Twente-Achterhoek weet nog geen stellen die meteen bloed gaan doneren, wel verwacht Sanquin landelijk gezien zo'n honderd tot vijfhonderd extra bloeddonors.