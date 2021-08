Schrijfster Annet loopt duizenden euro’s mis door schoolbibliotheken: “Ken collega’s die willen stoppen”

Haar boek De TikTok Challenge verkoopt als een malle. Inmiddels is de vierde druk in omloop en heeft de uitgever gevraagd om een vervolg. Kinderboekenschrijfster Annet Jacobs uit Almelo geniet van het succes, maar verdient onvoldoende met de boekenverkoop om van rond te komen. "Ik heb er een parttime baan naast."

Tot een paar jaar geleden verdienden Annet en haar collega kinderboekenschrijvers een goede boterham met de boeken die ze schreven. "Sinds 2017 lopen we door de schoolbibliotheken veel inkomsten mis. Die dragen namelijk geen leengelden af. Ik heb het nagezocht en het gaat echt om grote bedragen. Tussen 2017 en 2019 is er 4,6 miljoen euro minder uitgekeerd aan schrijvers en andere makers van kinderboeken."

De noodzaak voor een betere leenrechtvergoeding voor jeugdboeken die via bibliotheken op school worden uitgeleend brachten diverse kinderboekenschrijvers in juli onder de aandacht van demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Annet Jacobs: "In de zomer is het even stil geweest op dit vlak, maar in september gaat iedereen weer met elkaar aan tafel zitten. Het lukt partijen onderling niet om dit te regelen, vandaar dat wij de minister erbij hebben gehaald. Zij vindt lezen belangrijk. Iemand moet een knoop doorhakken, het moet niet alleen bij mooie woorden blijven. Boeken maken gaat niet voor niets. Niet wat ons betreft."

Omdat er al jaren geen passend systeem voor leenrechtvergoedingen voor jeugdboeken die worden uitgeleend via... Posted by Annet Jacobs on Saturday, July 3, 2021

De minister kwam niet met toezeggingen, wel met kanttekeningen. Zo deelde ze mee dat de overheid geen extra geld beschikbaar stelt en dat de makers van kinderboeken niet met terugwerkende kracht worden gecompenseerd. "De bibliotheken moeten over de brug komen, maar daar is de afgelopen jaren veel op bezuinigd. Zij hebben ook minder budget om boeken aan te kopen. Dat is ook niet gunstig voor ons. Wij willen natuurlijk allemaal graag in de bieb liggen en gelezen worden. Het hele leesoffensief snijdt zichzelf een beetje in de vingers op deze manier."

Ondanks het gemis aan inkomsten blijft het schrijven van boeken haar lust en haar leven. "Dat geldt eigenlijk voor alle makers. We zijn enthousiast en gedreven om leuke boeken te maken. Maar ja, er moet wel brood op de plank komen." Om toch maandelijks rond te kunnen komen, heeft Annet Jacobs een parttime baan naast haar werk als schrijver. "Maar ik ken collega's die willen stoppen. Er is zo weinig waardering voor wat wij doen. Terwijl wij heel erg ons best doen om kinderen aan het lezen te krijgen."

Vierde druk

Want om kinderen de boeken in te krijgen, moeten er wel nieuwe titels bijkomen. De Kameleon was jaren geleden best een leuke serie, maar verdient wel opvolging door leuke nieuwe dingen. Zelf helpt Jacobs daar aan mee met haar eigen boeken, waarvan de laatste (De TikTok Challenge) een groot succes is.

Inmiddels is de vierde druk uitgebracht en heeft de uitgever gevraagd om een tweede TikTok-boek. Het zorgt voor drukte in huize Jacobs. "Ik ben nu bezig met een ander boek en ga bezig met een vervolg van De TikTok Challenge. Maar ja, ik moet ook nog werken! Mijn baan zorgt voor mijn basisinkomen. Ik kan niet zonder, maar ik kan ook niet zeggen: 'Ik ga nu weg, want ik ga een boek schrijven.' Dat wil ik wel, maar dat kan natuurlijk niet."

'Hoe rijk ben jij?' Goeie vraag. 'Maak eerst je school af. Zoek een goeie baan of trouw een rijke man/vrouw. Dan kun je... Posted by Annet Jacobs on Tuesday, June 29, 2021

Volgens haar eigen berekening krijgt ze ongeveer 70 cent per boek dat wordt verkocht. "Ik moet bijna mijn hele oplage in één maand verkopen om een enigszins fatsoenlijk loon te verdienen. Veel kinderen hebben het beeld dat schrijvers heel veel geld verdienen en dat ik met een Lamborghini of zo naar de bibliotheek kom voor een lezing. Maar ik kom daar met een treinkaartje in de hand dat ik van de bieb heb gekregen." Het beeld dat schrijvers bakken met geld verdienen strookt volgens Jacobs niet met de werkelijkheid. "Iedereen schrikt er ook van wat wij verdienen. Er blijft voor ons heel erg weinig over."

In het ideale geval zondert Annet Jacobs zich het liefst een tijdje af van de rest van de wereld als ze aan het schrijven is. "Maar ja, ik heb er een baan naast en een gezin. Soms ga ik wel een week op vakantie. Dan zit ik in een huisje en schrijf ik daar een week lang. Meestal gaat het schrijven tussen de bedrijven door. Als ik de computer van mijn werk uitzet, gaat mijn eigen computer aan om te schrijven. De dagen dat ik vrij ben zijn schrijfdagen. Ik heb een enorme werkweek van heel veel uur en daar krijg ik helaas maar een heel klein deel van betaald. Ik schrijft op alle momenten van de dag, in het weekend en soms ‘s nachts. Boeken moeten ook gewoon af. Dus soms moet je ook gewoon maar door."

"Makers zijn vergeten"

Dat hun boeken via de bibliotheken hun weg naar de kinderen vinden, juichen Jacobs en haar collega's toe. "Die bieb op school is supermooi. Veel bibliotheken in de dorpen of steden zijn inmiddels dicht of wegbezuinigd. En naar de bieb gaan is misschien ook niet meer wat heel veel ouders nog doen met hun kinderen. Het idee achter de bieb op school is prachtig, maar het is voor ons superbelangrijk dat er ook wordt gedacht aan de mensen die die boeken maken. Bij het opzetten van de bieb op school zijn ze ons gewoon vergeten. Er moet snel een passende leenrechtvergoeding komen."