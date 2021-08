Studenten in Zwolle opgelicht met kamer die niet bestaat: "Het komt steeds vaker voor"

Twee internationale studenten zijn opgelicht bij het huren van een kamer in Zwolle. Foto ter illustratie. (Foto: ANP)

Meerdere internationale studenten van Windesheim zijn de dupe geworden van kamerfraude. Ze dachten vanuit het buitenland een kamer in Zwolle te hebben gevonden via een advertentie en maakten geld over naar hun vermeende huurbaas. Maar bij aankomst in Zwolle bleken ze te zijn opgelicht. Er was geen kamer, en hun geld zijn ze kwijt.

Het overkwam in ieder geval twee buitenlandse studenten die komend jaar de studie International Business volgen aan hogeschool Windesheim. "Zij hebben zich hierover bij ons gemeld", zegt opleidingsmanager Pieter van Essen.

Volgens hem is het fenomeen van kamerfraude niet nieuw. "Maar zover ik weet, is het de eerste keer dat studenten hier in Zwolle mee te maken krijgen."

Veel vaker

Bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) constateren ze dit jaar een 'enorme toename' van het aantal oplichtingen met kamerverhuur. "Het komt veel meer voor. En dit jaar veel vaker dan in andere jaren", zegt LSVb-voorzitter Ama Boahene. Bij de Studentenlijn van de LSVb komen de laatste weken regelmatig telefoontjes binnen met verhalen over kameroplichting.

Mensen die willen oplichten hebben nu meer kans dan ooit, zegt Boahene. "De kamernood is hoger dan ooit. Het aantal studenten neemt nog steeds toe, en bovendien is het aantal kamerzoekers nu extreem hoog. Veel studenten zijn vorig jaar niet op kamers gegaan vanwege corona, en zij zoeken nu alsnog een kamer. En dat geldt ook voor internationale studenten: ook zij komen nu weer. Dus is de toestroom enorm."

Noodoplossing

Voor de twee internationale studenten van Windesheim is voorlopig een noodoplossing gevonden in de vorm van een hotel of Airbnb, zegt opleidingsmanager Van Essen. De studenten zijn overigens nog steeds - met spoed - op zoek naar een kamer.

De twee hebben voor zover bekend geen aangifte gedaan. De LSVb adviseert studenten die slachtoffer zijn van kameroplichting dat wél te doen. "Dat is eigenlijk het enige advies dat we slachtoffers van oplichting kunnen geven", zegt Boahene.

'Zorg voor garanties'

Voor wie nog een kamer zoekt, heeft de LSVb-voorzitter ook een advies: "Zorg dat je bepaalde garanties hebt. Dat je een kamer eerst 'in real' ziet, bijvoorbeeld, voor je geld overmaakt. En zoek alleen op erkende verhuursites."

Voor internationale studenten is dat lastiger, erkent Boahene. "Die zitten in een haast onmogelijke positie. Zij kunnen een kamer meestal niet eerst zien, voor ze hem krijgen. Je hebt in deze kamermarkt sowieso niet de luxe om kritisch te kunnen zijn."