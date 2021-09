Carrièreswitch wordt steeds populairder, Layla (51) is er trots op

"De afgelopen periode, met name tijdens de coronapandemie, zagen we steeds meer mensen die voor een carrièreswitch kiezen", zegt Jenny Holtrop van Leerwerkloket Twente. "De redenen zijn heel verschillend. Soms uit nood, omdat iemand zijn of haar baan verliest. Maar soms ook omdat mensen écht iets anders willen doen."

Layla Hamidi koos voor de switch uit eigen wil. Tijdens haar werk in de zorg kreeg ze een burn-out en ze greep die periode aan om eens goed na te denken. "Ik heb altijd een droom gehad", vertelt ze enthousiast. "Die droom is om interieurstyliste te worden. Ik had niet meer gedacht dat het mij nog zou lukken, maar niets is minder waar. Ik start volgende week met de opleiding van Cristy Brandriet. Daar ben ik ongelofelijk trots op."

Begeleiden en opleiden

Ook Jannet ter Keurs uit Wierden gaat voor een carrièreswitch. Tot de coronapandemie werkte ze voor een zakenreisbureau, nu wordt ze 'virtual assistent'. Mensen digitaal helpen en ondersteunen. "Tijdens de coronapandemie kwam het werk volledig stil te liggen. Dat was voor mij het moment om na te denken over wat ik eigenlijk wilde met mijn werk. Ik zocht nog mogelijkheden en via via kwam ik terecht bij Leerwerkloket Twente."

Jenny Holtrop ziet Layla en Jannet als twee voorbeelden voor wat Leerwerkloket Twente wil bereiken. "Mensen begeleiden, opleiden en uiteindelijk zien werken in een nieuwe sector. Leeftijd maakt dan niet uit. Niet alleen werknemers melden zich hier, maar ook potentiële werkgevers. Zij zien ook in dat ze via ons nieuwe goede krachten kunnen vinden."

Pop-up kantoor

Dat beaamt Hans Baan van De Groot Installatiegroep uit Hengelo. "We hebben bij ons bedrijf best veel zij-instromers aan het werk. Mensen die uit de ICT- of horecasector komen bijvoorbeeld. Wij helpen ze op een laagdrempelige manier te ervaren en te zien wat de mogelijkheden bij ons zijn."

Uiteindelijk hoopt Holtrop samen met werknemers en -gevers heel Overijssel te helpen met het zoeken naar een geschikte sector en uiteindelijk zelfs baan. "Het begint natuurlijk met zichtbaarheid, dat is de reden dat we bijvoorbeeld een pop-up kantoor in de bibliotheek in Hengelo hebben. Iedereen kan hier vrijblijvend naar binnen lopen en het gesprek aan gaan. Alles wat we doen is overigens gratis, want de drempel moet zo laag mogelijk zijn."