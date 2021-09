Inwoners grensgebied Friesland, Drenthe en Overijssel in protest tegen nieuwe gaswinning

Al enkele jaren wordt in het grensgebied van Overijssel, Friesland en Drenthe gas gewonnen uit negen gasvelden die elkaar deels overlappen en allemaal in elkaars invloedssfeer liggen. De Canadese gaswinner Vermilion die in het gebied actief is, zegt dat er geen risico's verbonden zijn aan het boren naar en winnen van gas in deze regio. Maar omwonenden hebben toenemende zorgen. Opnieuw liggen er plannen om nieuwe gasvelden in productie te nemen en opnieuw staan ze buitenspel.

Hebben we nog iets te zeggen over wat er onder onze voeten gebeurt? stichting GasDrOvF voor burgerbelangen bij gaswinning in Friesland, Drenthe en Overijssel

'Tijd voor protest'

Ze voelen zich niet gehoord bij de rijksoverheid en zien dat de provincies en gemeenten in het gebied min of meer buitenspel staan. Want ook in de lokale politiek is toenemende weerstand over de activiteiten in de bodem onder gemeentegrond. Voor eventuele schade aan monumentale panden, gemalen en andere belangrijke bouwwerken is weinig tot niets geregeld. Burgers willen net als de gemeenten en provincies inspraak en invloed in de Haagse besluitvorming.

de invloedssfeer van de negen gasvelden die momenteel worden geexploreerd (Foto: RTV Oost)

'Het is menens'

Dat onder inwoners van het gasrijke gebied, grofweg tussen Steenwijkerland en Heerenveen, zorgen zijn over de vergoeding van eventuele schade, blijkt uit het feit dat de stichting GasDrOvF nieuwe leden en vrijwilligers heeft. Die willen nu een protestactie organiseren waarmee duidelijk kan worden gemaakt dat het de inwoners menens is. "Het kan toch niet zo zijn dat je totaal niets te zeggen hebt over wat er onder je eigen erf plaats vindt", zegt Karel Jasperse uit Noordwolde.

"Er liggen hier heel veel gasvelden op een diepte van ongeveer een kilometer, die bijna allemaal tegelijk en deels ook versneld worden leeggetrokken. Dat er voor schades aan huizen niets geregeld is terwijl we Groningen als voorbeeld hebben?"

Gerard van Wijk is vooral getriggerd omdat de verhoudingen oneerlijk zijn. De burger staat al bij de start op achterstand omdat de overheid de opdrachtgever voor de gaswinning is en profiteur van de opbrengsten, maar tegelijkertijd ook de vergunningverlener en de toezichthouder. "We hebben er zelf niets meer over te zeggen, dat kan toch niet in deze tijd?"

Gasvelden onder drie provincies

Stichting GasDrOvF is een belangenclub voor inwoners van het gaswingebied op het grensvlak van Overijssel, Friesland en Drenthe. De stichting verzorgt informatie aan geïnteresseerden en is klankbord voor de lokale en provinciale politiek. Jeanette van der Velde is een wandelende vraagbaak als het gaat om de effecten van gaswinning in de regio rond haar woonplaats Kallenkote.

Waarschuwingsstickers geven geen duidelijkheid over ondergrondse risico's (Foto: RTV Oost)

GasDrOvF is ook gesprekspartner voor het ministerie van Economische Zaken, maar de resultaten van die gesprekken zijn tot nu toe teleurstellend gebleken. "Daarom ook dat we deze protestactie organiseren, en we hopen dat zoveel mogelijk mensen zich laten zien, al is het maar een kwartiertje. Maandag 6 september om half zeven in Noordwolde."

Protest

De protestactie wordt gehouden aan de Spokeplas in Noordwolde (Fr). Het gaat de organisatie erom dat het Den Haag duidelijk wordt dat het niet om een kleine groep tegenstanders gaat. Het gaat ze ook niet om de gaswinning zelf want daar is stichting GasDrOvF op zich geen tegenstander van. Het gaat om de belangen van omwonenden en de schaderegeling.