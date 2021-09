Primeur: Waterschap Vechtstromen eerste die maait op waterstof

Inmiddels rijden er vijf trekkers in het land rond, die zich voortbewegen op waterstof. Bovenop de bestuurderscabine zijn de waterstoftanks geplaatst en de machine is hybride. Bij weinig weerstand gebruikt de trekker waterstof en als er meer kracht nodig is , neemt ie automatisch meer diesel in gebruik. In de praktijk komt het erop neer dat de trekker voor 60 procent op waterstof loopt.

"Je merkt er helemaal niks van hoor", roept machinist Richard Wubbels vanuit de cabine. "De trekker heeft nog net zoveel paardenkrachten en doet het werk met evenveel gemak."

Machinist Richard Wubbels is lyrisch over de waterstoftrekker (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

'Extra punten voor duurzame machines'

Het waterschap is er trots op de eerste te zijn die gebruik maakt van waterstof. "Wij vinden het heel belangrijk om zo duurzaam mogelijk bezig te zijn en zo min mogelijk CO2 uit te stoten." Tom Pikkemaat van Vechtstromen vertelt dat het streven is zo snel mogelijk meer duurzaam te werken. "In de bestekken waarmee de werken worden aanbesteed, geven we extra punten voor het gebruik van duurzame machines. Het is dan aan de aannemer om te kiezen voor elektrisch of waterstof, maar het zou mooi zijn als we dat op deze manier meer stimuleren."

Steeds duurzamer

Berend Snoek van aannemersbedrijf Fuhler in Emmen heeft er lang over gesproken met de gebiedsbeheerder van het waterschap. Uiteindelijk heeft het bedrijf nu één trekker op waterstof en daarmee wordt grofweg een derde van alle watergangen in het gebied van waterschap Vechtstromen aangepakt. "Wij vinden dit heel belangrijk en ik denk dat de hele cumelasector het ook belangrijk vindt. Dit deed zich voor en we hebben hem gekocht. Nu is het doel om in 2035 zeker 60 procent van ons machine- en wagenpark duurzaam te laten rijden. Dus of op elektriciteit of op waterstof."

Van de 3.700 km watergangen in het gebied van waterschap vechtstromen, doet de waterstoftrekker grofweg eenderde van het maaiwerk (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Waterstof nu nog duur

Rijden op waterstof is nog wel wat duurder dan op de gebruikelijke diesel. Dat zit nu nog vooral in de aanschaf en de waterstof zelf is ook nog wat duurder dan diesel. De verwachting is dat die prijs steeds verder zal dalen als meer bedrijven overstappen op waterstof. "Nu komt het financieel nog niet uit, we leveren erop in. Maar het geeft ons wel een goed gevoel dat we al wel steeds meer ecologisch denken. We hebben met z'n allen een grote taak uit te voeren om de wereld duurzamer te maken en daar loopt dit bedrijf dus niet voor weg."

Op het terrein van aannemer Fuhler in Emmen staat nu nog een mobiele tankinstallatie die regelmatig moet worden bijgevuld. De bedoeling is dat er een permanente installatie komt, zodra de nieuwbouw van het bedrijfspand is afgerond.

Biodiversiteit

Het Waterschap Vechtstromen probeert intussen nieuw maaibeleid te introduceren. Tom Pikkemaat: "We proberen het maaien te verduurzamen. Dat kan zijn in de vorm van duurzame machines op waterstof bijvoorbeeld, maar we proberen ook een andere manier van maaien te introduceren dat uiteindelijk ten goede moet komen aan de natuur. Meer bloemetjes en bijtjes, we willen op deze manier meer biodiversiteit bereiken."