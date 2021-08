'Gifschip' weer terug naar Overijssel, de drie schepen met fosfine worden in Kampen gelost

Het college van burgemeester en wethouders in Kampen geeft toestemming voor het lossen van drie binnenvaartschepen met tarwe, die ontsmet zijn met fosfine oftewel bestrijdingsmiddel voor ongedierte. Eén van de schepen lag enkele weken geleden voor anker in Zwolle.

De schepen worden onder strikte veiligheidsmaatregelen gelost. De werkzaamheden staan onder leiding van de veiligheidsregio IJsselland en een gespecialiseerd bedrijf dat veel ervaring heeft in het lossen van zeeschepen die ontsmet zijn met fosfine.

De drie uit Polen afkomstige schepen liggen momenteel in Lelystad en varen naar verwachting dit weekend onder begeleiding richting Kampen. Ze zullen niet zelfstandig varen maar worden naar Kampen versleept. Andere havens en lospunten in de regio gaven eerder geen toestemming voor het lossen van de schepen, maar Kampen heeft de risico's met hulp van deskundigen nauwkeurig in kaart gebracht en zet het licht op groen.

Levensgevaarlijk

Eind vorige maand werd één van de schepen in Zwolle stilgelegd. De lading kon destijds niet zomaar gelost worden, want dat was levensgevaarlijk. De lading graan in de schepen komt uit Polen en is in Nederland op drie schepen geladen. Een daarvan lag dus stil in Zwolle, de andere twee in Utrecht en Veghel.

Een week later mocht het schip alsnog Zwolle verlaten met bestemming het slibdepot IJsseloog in het Ketelmeer. Daar zou de lading worden overgeladen in bakken om het giftige gas fosfine te laten vervliegen. Zou, want de provincie Flevoland gaf geen toestemming voor het ontgassen van drie schepen met een te hoge concentratie fosfine.

Schepen uit Polen

Nu komen de schepen dus binnenkort naar Kampen. De Omgevingsdienst en GGD IJsselland noemen de risico's voor mens, dier en milieu verwaarloosbaar. Een hele belangrijke voorwaarde voor het college om het gedoogbesluit te nemen en het lossen in de haven van Kampen toe te staan.

Burgemeester Bort Koelewijn licht toe: “Veiligheid voor mens en milieu staat voorop. Voor het lossen van het graan zal een veilige zone worden ingesteld, waarbinnen alleen mensen mogen komen die daarvoor instructie hebben gehad. Bovendien zullen deze mensen ook speciale beschermingspakken dragen."

Vluchtige stof

Voor de zekerheid vinden er tijdens het lossen continu metingen plaats om het fosfinegehalte in de lucht in de gaten te houden, zowel binnen als buiten de veiligheidszone. Fosfine, dat in graanschepen wordt aangebracht tegen ratten, is een vluchtige stof, die snel verwaaid bij het openen van het laadruim. Met het graan is overigens niets mis, het komt gewoon op de markt beschikbaar.

Een adviseur gevaarlijke stoffen van Veiligheidsregio IJsselland houdt toezicht op de metingen. De concentratie fosfine mag buiten de veiligheidszone de maximale waarde van 0,01 PPM niet overschrijden. Gebeurt dat toch, dan wordt het lossen direct gestaakt. De schepen bevatten op dit moment een gemiddelde fosfinewaarde van 0,3 PPM (parts per million), gemeten op 1 meter diepte.

Geen noordoostenwind

Hoewel het risico bij deze hoeveelheid nihil is, zal de lossing op advies van de GGD in het weekend gebeuren, mits er geen noordoostenwind richting centrum van Kampen staat. Bedrijven en omwonenden worden vooraf schriftelijk door de gemeente ingelicht.

De gedoogbeslissing geldt tot en met 12 november 2021. Wanneer de lading precies wordt gelost, is op dit moment nog niet bekend.