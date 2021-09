Justitie stelt nieuw onderzoek in naar gevallen vastgoedtycoon Ger Visser

Volgens de curatoren die het miljoenen-faillissement van de Deventer kantorenfirma Eurocommerce afwikkelen, heeft oud-topman Visser mogelijk wederom documenten vervalst en daar hebben ze aangifte van gedaan. Justitie heeft de zaak in onderzoek, bevestigt een woordvoerder aan RTV Oost.

Vorig jaar werd Visser veroordeeld, omdat hij in aanloop naar een hoger beroepszaak vervalste documenten had ingebracht. Die strafzaak bij het gerechtshof draaide om faillissementsfraude. In eerste aanleg werd hem door de rechtbank daar drie en een half jaar cel voor opgelegd.

Die documenten zijn 100 procent authentiek Ger Visser

Te mooi om waar te zijn

Nu draait het onderzoek om documenten van aandeelhoudersvergaderingen in 2002 en 2007, deels in bezit van RTV Oost. In die documenten staat dat Visser voor tientallen miljoenen euro's aan aandelen zou hebben gekocht met geleend geld van Eurocommerce. De winst zou hem privé toekomen, verliezen zouden worden gedekt.

Volgens Visser zelf is 'ie daarom onterecht failliet verklaard. De curatoren vinden de stukken "te mooi om waar te zijn" en hebben aangifte gedaan.

Visser zegt de documenten gevonden te hebben bij zijn zoon. Volgens de gevallen vastgoedtycoon moeten er ook nog exemplaren in de administratie van het failliete Eurocommerce zitten. Een deel van die administratie, 32 dozen vol, staat nu tussen de boedel van een failliet accountantskantoor. De dozen zijn daar neergezet door de FIOD na eerder onderzoek naar Visser. De accountant bekeek de boeken van Eurocommerce altijd.

Kapot gemaakt

Ger Visser, maar ook curator Looijen die zijn faillissement afwikkelt, willen graag de dozen met administratie inzien. Gisteren diende daar een kort geding over bij de rechtbank. Die besluit over twee weken of de administratie wordt overhandigd en zo ja, aan wie.

Visser wil graag dat alles tot de bodem wordt uitgezocht. In zijn optiek zijn derden erop uit geweest om zijn bedrijf en hemzelf kapot te maken. "En dat is ze aardig gelukt." Het faillissement was volgens Visser echt niet nodig geweest, "en in die stukken is bewijs te vinden dat ik gelijk heb,"

Broer Kees

Visser stelt dat de documenten die hij bij zijn zoon heeft gevonden 100% authentiek zijn. "Specialisten hebben er naar gekeken en ze goedgekeurd." Het onderzoeksrapport, tevens in handen van deze omroep, is opgemaakt in opdracht van Visser zelf. Justitie onderzoekt de stukken op haar eigen manier.

De Gorsselse oud- multimiljonair vraagt zich af waarom het OM niet een simpel belletje doet richting zijn broer Kees, waarmee hij eerder Eurocommerce bestierde. "Die zat ook bij die aandeelhoudersvergaderingen en kan het dus bevestigen." Kees Visser stapte een tijd voor het faillissement uit het bedrijf en is buiten de meeste justitiële gevechten gebleven.

De curator verwacht de riante woning van Visser dit najaar te koop te kunnen zetten (Foto: RTV Oost)

Verkoopbord

Doel van Ger Visser is om aan te tonen dat een persoonlijk faillissement onnodig is en zijn bedrijf bewust naar de verdoemenis is geholpen. Daarnaast wil hij graag blijven wonen in zijn luxueuze boerderij aan de rand van het lommerrijke Gorssel. Vorige week onthulde RTV Oost dat de curator verwacht nog dit najaar een verkoopbord in de tuin te zetten. Overigens hebben zich al verschillende makelaars en gegadigden voor de fraaie buitenplaats gemeld.

Hoe lang het onderzoek van justitie duurt naar de mogelijk nieuwe misstap van Visser, is onduidelijk.