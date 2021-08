Vijf jaar cel geëist voor aanslag met handgranaat op woning Almelo

De ontploffing in Almelo, in september vorig jaar (Foto: News United/Floris Kayim)

De achterliggende reden voor een aanslag met een handgranaat op een woning aan de Hazelaarstraat in Almelo is niet bekend. Wel is er genoeg bewijs om tegen een twintigjarige verdachte vijf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf te eisen. De man is een bekende van de politie en zijn dna werd op de beugel van de handgranaat gevonden.

De aanslag op 8 september vorig jaar is door meerdere bewakingscamera's vastgelegd. Op die beelden, die in de Almelose rechtszaal werden afgespeeld, was te zien dat een man met een capuchon over zijn hoofd langs de woning naar achteren loopt. Daar gooit hij de handgranaat over de schutting en rent dan hard weg. Dan explodeert de handgranaat met een enorme knal.

Ik kan met trots zeggen dat ik niet degene ben die op de beelden is te zien Verdachte

De explosie maakte veel los in de buurt. De schade is enorm, overal in de buurt zijn woningen getroffen door granaatscherven. In de keuken van de getroffen woning zijn scherven dwars door een rolluik en dubbel glas geslagen. De bewoner heeft geluk, hij was kort voor de explosie nog in zijn keuken voor een glas water.

Slapend kindje

Bij buren van de getroffen woning blijkt er een granaatscherf te zitten in het kozijn van een slaapkamer waar een 3-jarige ligt te slapen. Twee centimeter naar rechts en de ruit was in duizenden stukjes uiteen gevallen, bovenop het slapende kindje.

De verdachte beriep zich bij de politie op zijn zwijgrecht, maar vertelde tijdens zijn rechtszaak dat hij onschuldig is. "Ik kan met trots zeggen dat ik niet degene ben die op de beelden is te zien", aldus de man. Hoe zijn dna op de beugel van de handgranaat terechtkwam, zegt de man niet te weten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak