Hellendoorn Rally mag doorgaan, maar met beperkingen: "Moeten keuzes maken"

Lange tijd was het onduidelijk of de Hellendoorn Rally door kan gaan, maar er is witte rook. De Veiligheidsregio Twente heeft, na enkele aanpassingen in het coronaprotocol, groen licht gegeven voor het evenement dat op zaterdag 18 september in de agenda staat. Zo is er een maximumaantal bezoekers toegestaan en mogen zij alleen op de daarvoor aangewezen plekken staan.

De nieuwe coronaregels zijn opgesteld nadat de Veiligheidsregio Twente eerder op de rem trapte door aanvullende eisen te stellen. Dat terwijl de naastgelegen Veiligheidsregio IJsselland kort daarvoor nog toestemming had gegeven om de Vechtdal Rally in de regio Hardenberg te verrijden met publiek langs de kant.

Verontwaardiging

De gang van zaken zorgde voor scheve gezichten, maar voorzitter Theo Engels van de Hellendoorn Rally heeft zich erbij neergelegd. "Het zijn verschillende regio's met verschillende interpretaties. Daar hebben we nou eenmaal mee te dealen. Je kan procederen, maar dat kost alleen maar negatieve energie", stelt hij.

Na lange discussies en meerdere gesprekken met betrokken burgemeesters besloot Engels water bij de wijn te doen. "We hebben ervoor gekozen om aanpassingen te doen. We moeten keuzes maken en dan is dit het uiterste wat we eruit kunnen halen."

Publiek

Met die uitspraak doelt Engels op het publiek dat welkom is, in totaal zo'n 8500 man. De toeschouwers mogen op 40 zogenoemde publiekspunten langs de route staan en moeten hiervoor een kaartje kopen. Ook moeten ze bij aankomst een negatief testbewijs of vaccinatiebewijs kunnen laten zien.

De voorzitter had het liefst gezien dat de rally vrij toegankelijk was voor publiek. "Maar dit is wat het is. Laten we ons focussen op wat wel mogelijk is. Dat er publiek mag komen, is al winst. En we hopen natuurlijk dat we in de toekomst verlost zijn van de regels."

De gemeente moet overigens nog wel definitief een vergunning voor het eendaagse evenement afgeven, maar daar maakt de organisatie zich niet druk om.