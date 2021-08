FC Twente Vrouwen en Benfica in evenwicht na eerste duel in laatste kwalificatie Champions League

Volgende week moet de beslissing vallen of FC Twente Vrouwen of Benfica zich plaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Vanavond eindigde de eerste duel van het tweeluik in de laatste voorronde in een 1-1 gelijkspel in De Grolsch Veste.

De eerste mogelijkheid was voor Renate Jansen, maar haar vrije trap ging naast het doel van Leticia Silva. Aan de andere kant was het na ruim een kwartier bij de eerste de beste kans raak. Beatriz Cameirão schoof de 0-1 onder Daphne van Domselaar door. Nadat Wieke Kaptein naast schoot, was het even later voor Fenna Kalma wel raak. Op aangeven van Bente Jansen schoot ze haar achtste doelpunten van deze kwalificatie binnen. Met die 1-1 zochten beide ploegen de kleedkamers op.

Goede kansen

Direct na rust kreeg Kalma al een goede kans op haar tweede, maar ze wist de bal in gevaarlijke positie niet goed onder controle te krijgen. Kort daarna schoot ze over het Portugese doel. Daarna was het de beurt aan Benfica en Francisca Nazareth en Valéria Silva kregen goede kansen. Aan beide kanten waren er daarna nog wat mogelijkheden, maar een treffer viel er niet meer en dus moet de beslissing in het tweede duel in Portugal vallen.

Return

Volgende week donderdag is de return in Lissabon en wordt bepaald welke club zich plaatst voor het hoofdtoernooi. Daarin wordt voor het eerst gestreden in poules en dus is de ploeg die zich plaatst zeker van nog minimaal zes Europese duels. Bekijk hier het programma in de kwalificatie van de Champions League en hier de statistieken van de speelsters van FC Twente.